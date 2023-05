Oto Pixel Fold! Google pokazało swój pierwszy składany smartfon

Zdecydowanie premiera Pixel Folda, czyli pierwszego składanego smartfona Google, to spore wydarzenie w branży. Nie można jednak powiedzieć, że była ona jakimkolwiek większym zaskoczeniem, bowiem sporo informacji poznaliśmy już wcześniej. Co więcej, za niektóre „przecieki” odpowiadało samo Google.

Pixel Fold, czyli pierwszy składany smartfon Google

Na rynku nie brakuje składanych smartfonów, a co roku otrzymujemy coraz ciekawsze konstrukcje. Tutaj prym wiedzie przede wszystkim Samsung, ale do grona producentów dołączają kolejni gracze, mogący pochwalić się interesującymi urządzeniami. Własnych sił postanowiło spróbować nawet Google – portfolio produktów z linii Pixel właśnie zostało zasilone składanym smartfonem.

Przed chwilą napisałem, że firma z Mountain View sama dostarczyła „przecieków”. Oczywiście były to kontrolowane wycieki informacji do sieci. Mało tego, Google najwidoczniej nie mogło wytrzymać i jeszcze przed oficjalną premierą pochwaliło się wyglądem Pixel Folda.

Pixel Fold wyposażony jest w dwa ekrany – zewnętrzny mający 5,8 cali oraz wewnętrzny o przekątnej 7,6 cali. Oba zostały wykonane w technologii AMOLED i oferują odświeżanie na poziome 120 Hz. Wypada tutaj jeszcze dodać, że zewnętrzny ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass Victus, podczas gdy wewnętrzny panel jest wykonany z ultracienkiego szkła. Potencjał obu ekranów ma wykorzystać Android 14.

Zajrzymy teraz do wnętrzności składanego smartfona Google. Sercem urządzenia, tak samo ja wszystkich nowych Pixeli, jest procesor Google Tensor G2, któremu towarzyszy 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci na dane. Na pokładzie znalazło się jeszcze miejsce dla akumulatora o pojemności 4821 mAh.

Jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów, to główny aparat ma 48 Mpix, teleobiektyw to 10,8 Mpix, a obiektyw ultraszerokokątny to również 10,8 Mpix. To jednak nie koniec aparatów w omawianym smartfonie, bowiem są jeszcze dwa – pierwszy 9,5 Mpix na ekranie zewnętrznym i drugi 8 Mpix, gdy będziemy chcieli wykonać sobie selfie korzystając z ekranu wewnętrznego.

Owszem, całkiem szerokie ramki na górze i na dole ekranu wewnętrznego nie wyglądają zbyt dobrze, ale Google najwidoczniej zdecydowało się skupić na innym aspekcie. Otóż Pixel Fold ma zaledwie 5,8 mm grubości po rozłożeniu i 12,1 mm po złożeniu, a więc mniej niż konkurencyjny Galaxy Z Fold 4.

Dostępność i cena

Niestety, tutaj nie mam dobrych informacji. Po pierwsze, Pixel Fold będzie dostępny na mocno ograniczonej liczbie rynków – USA, Wielka Brytania, Niemcy i Japonia. Po drugie, nie będzie to tani smartfon, bowiem w USA został wyceniony na 1799 dolarów. Zamówienia można składać już dziś.