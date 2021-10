Abonament Amazon Prime od dziś dostępny w Polsce. Mnóstwo korzyści w niskiej cenie

Amazon wszedł oficjalnie ze swoją platformą do Polski już w marcu 2021 roku, ale jego oferta była niepełna. Dopiero po ponad pół roku klienci z kraju nad Wisłą mogą wykupić abonament Amazon Prime, który daje dostęp do wielu korzyści. Im dłużej ktoś będzie z niego korzystać, tym więcej zaoszczędzi.

Ile kosztuje abonament Amazon Prime w Polsce?

Subskrypcja Amazon Prime dostępna jest w dwóch wersjach. Plan miesięczny kosztuje 10,99 złotych, natomiast roczny 49 złotych. W drugim przypadku za jeden miesiąc wyjdzie niespełna 4,10 złotych, co jest zdecydowanie korzystniejszą opcją. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś będzie regularnie robił zakupy na polskim Amazonie.

Zanim jednak zdecyduje się związać na dłużej, może wypróbować abonament Amazon Prime bez żadnych dodatkowych opłat przez 30 dni. To wystarczający czas, aby przekonać się, czy usługa spełnia wymagania i oczekiwania danego klienta, czy nie. Szczególnie że alternatyw nie brakuje (zob. Allegro Smart!).

Trzeba jednak pamiętać, aby w drugim przypadku zrezygnować z subskrypcji, ponieważ po zakończeniu 30-dniowego okresu próbnego Amazon automatycznie pobierze należność za wybrany na początku plan. Platforma już na początku wymaga bowiem dodania metody płatności (karty kredytowej, debetowej lub prepaid Visa bądź Mastercard).

Przy okazji warto też wspomnieć, że użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, ale nie dostanie zwrotu pieniędzy za miesiące, kiedy była ona aktywna.

Jakie korzyści daje subskrypcja Amazon Prime?

Najmocniejszym magnesem, który powinien przyciągnąć klientów i zachęcić ich do wykupienia subskrypcji, jest dostęp do wyjątkowych okazji, w tym do corocznego wydarzenia Prime Day. Ponadto abonament Amazon Prime zapewnia bezpłatną dostawę oznaczonych produktów nawet na następny dzień (bez minimalnej wartości zamówienia).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że zakupy mogą zostać dostarczone do domu, do jednego z ponad 15 tysięcy Paczkomatów lub punktu odbioru (tych ostatnich jest 13 tysięcy w całej Polsce).

Subskrypcja Amazon Prime zapewnia również dostęp do serwisów Prime Video (filmy i seriale; do tej pory 25,99 złotych miesięcznie) i Prime Gaming (darmowe gry na PC, zawartość do pobrania w grach i darmowa comiesięczna subskrypcja kanału Twitch).

Abonament Amazon Prime można wykupić za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.