WD_Black SN850x – zapowiedziano nowy dysk

Podczas wydarzenia What’s Next Western Digital zapowiedział nowe dyski SSD, stworzone z myślą o wymagających graczach. WD_Black SN850x to bardziej zaawansowana wersja popularnego SN850, oferująca lepsze transfery i wydajniejszą pracę – ze względu na zintegrowany radiator. Co więcej, na konferencji zobaczyliśmy też przenośny dysk (bez większych zaskoczeń – również dla graczy) WD_Black P40.

WD_Black SN850x – nowy dysk SSD stworzony dla graczy

Nowy dysk Western Digital to kolejny krok w stronę bardzo zaawansowanego sprzętu komputerowego. Jak wcześniej wspomniałem – dotychczas najlepszym dyskiem SSD z portfolio producenta, jaki można było kupić, był model WD_Black (czyli z serii przygotowanej dla graczy) SN850, oferujący maksymalny odczyt sekwencyjny na poziomie 7000 MB/s. Najnowszy model – SN850x jest pod tym względem nieco szybszy – zapewnia odczyt do 7300 MB/s.

Urządzenie standardowo, aby uzyskać takie transfery, ma na pokładzie kontroler kompatybilny z interfejsem PCI-Express 4.0 x4 (wymaga czterech ścieżek). Producent przygotował również specjalny tryb „Game Mode 2.0”, który można odpalić przy pomocy dedykowanej aplikacji WD_Black Dashboard – ta jest dostępna tylko i wyłącznie dla systemu Microsoft Windows. SN850x będzie dostępny w trzech wariantach pojemności – 1 TB, 2 TB i 4 TB, gdzie wersje 1 i 2 TB trafią do sprzedaży z opcjonalnym radiatorem z podświetleniem RGB.

źródło: Western Digital

Ceny mają zaczynać się od 190 dolarów (równowartość ~850 złotych) za wersję 1 TB. Więcej informacji na jego temat pojawi się bliżej premiery, która planowana jest na czerwiec 2022 roku.

WD_Black P40, czyli przenośny dysk do gier

Jednocześnie Western Digital zapowiedział premierę kolejnego zewnętrznego dysku SSD – to nie pierwsze urządzenie tego typu tej marki. Przenośny dysk P40 będzie się jednak wyróżniał na tle innych propozycji producenta, a to głównie przez możliwości i specyfikację półprzewodnika.

źródło: Western Digital

Urządzenie bazuje na interfejsie USB 3.2 Gen 2×2 o przepustowości na poziomie 20 Gb/s (do 2,5 GB/s). WD_Black P40 nie wykorzysta pełni możliwości interfejsu, ale i tak transfery, jakie dysk zagwarantuje, będą solidne, bowiem odczyt sekwencyjny ma sięgać 2000 MB/s. SSD ma również na pokładzie podświetlenie RGB, którym będzie można sterować przy pomocy tego samego oprogramowania WD_Black Dashboard.

P40 będzie dostępny w trzech wersjach pojemności – 500 GB, 1 TB oraz 2 TB, gdzie cena zaczyna się od 120 dolarów (~529 złotych). Trafi do sprzedaży latem 2022 roku.