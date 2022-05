Mapy Google zawieszają się na Androidzie w samochodzie. Co zrobić?

Wysoce prawdopodobne, że to właśnie Mapy Google są najpopularniejszą nawigacją wśród użytkowników Android Auto. Niestety, ostatnio część osób doświadczyła problemów z działaniem tej aplikacji. Jak się ich pozbyć? Podpowiadamy!

Mapy Google mogą się zawieszać w Android Auto

Wielokrotnie już o tym pisałem, ale powtórzę to jeszcze raz – rozwój i jakość Android Auto pozostawiają wiele do życzenia. Po pierwsze twórcy niezbyt chętnie dzielą się informacjami na temat zmian wprowadzanych w aktualizacjach. Po drugie stanowczo zbyt często słyszymy o problemach tego oprogramowania skierowanego do kierowców.

Tym razem błędy zostały odkryte w niezwykle popularnej aplikacji Mapy Google, która dla wielu osób jest główną nawigacją. Warto na wstępie zaznaczyć, iż z obecnych skarg wynika, że problemy występują w samej aplikacji i inne nawigacje działają raczej prawidłowo. Nie można więc zrzucić winy bezpośrednio na Android Auto, aczkolwiek za oba oprogramowania odpowiada ta sama firma, więc nie wygląda to zbyt dobrze.

Użytkownicy wskazują, że po uruchomieniu aplikacji i wskazaniu miejsca docelowego Mapy Google często się zawieszają. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy aplikacja przechodzi z podglądu trasy do widoku 3D z jazdy. Co ciekawe, interfejs zostaje zamrożony, ale chociażby komunikaty głosowe wciąż są dostarczane zgodnie z trasą obraną przez nawigację.

Mapy Google w Android Auto (fot. Mateusz Budzeń / Tabletowo.pl)

Należy mieć na uwadze, że błąd pojawia się przede wszystkim, gdy aktywowany jest widok satelitarny. W innych trybach aplikacja działa zazwyczaj poprawnie, ale zdarzają się pojedyncze przypadki zawieszenia się interfejsu w pozostałych dostępnych widokach mapy.

Nie trzeba sięgać po inną nawigację

Najprostszym sposobem wydaje się zmiana Map Google na inną nawigację, których jest coraz więcej w Android Auto. Użytkownicy zazwyczaj wybierają Waze ze względu na aktualne mapy, poprawne wyznaczanie drogi do miejsca docelowego, a także zestaw dodatkowych funkcji. Ponadto Waze również dostępne są bezpłatnie, co z pewnością jest ważne dla sporego grona osób.

Na szczęście, jeśli preferujemy Mapy Google i nie chcemy korzystać z innych rozwiązań, można spróbować samemu pozbyć się problemu. Eliminacja błędu sprowadza się po prostu do wyłączenia widoku satelitarnego w ustawieniach nawigacji z poziomu Android Auto.

Powyższa metoda nie jest w 100% skuteczna, ale myślę, że warto jej spróbować – tym bardziej, że wymaga wykonania dosłownie kilku kliknięć. Tymczasem pozostaje czekać na wydanie odpowiedniej aktualizacji przez Google.