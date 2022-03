Disney+ w Polsce od 14 czerwca! Znamy cenę subskrypcji

Disney+ to jedna z najbardziej wyczekiwanych usług streamingowych w Polsce. Jej debiut w kraju nad Wisłą się opóźnił, ale właśnie poznaliśmy oficjalną datę startu oraz cenę subskrypcji.

Disney+ w Polsce od 14 czerwca 2022 roku. Ile będzie kosztowała subskrypcja?

Platforma Disney+ została uruchomiona 12 listopada 2019 roku. W marcu 2020 roku pojawiły się informacje, że będzie dostępna w Polsce już latem tego roku, jednak bardzo szybko je zdementowano i zapowiedziano, że debiut w Polsce przewidziany jest na 2021 roku. W sierpniu ubiegłego roku poinformowano jednak, że przesunięto termin udostępnienia Disney+ w kraju nad Wisłą z końca 2021 roku na lato 2022 roku.

Cierpliwość oczekujących na rychły debiut platformy w Polsce wielokrotnie była więc wystawiana na próbę. Dziś jednak oficjalnie poinformowano, że Disney Plus będzie dostępny w kraju nad Wisłą od 14 czerwca 2022 roku. Ogółem serwis ma wystartować latem tego roku w 42 krajach i 11 terytoriach.

Aktualnie po wejściu na stronę disneyplus.com można zapisać się na newsletter, by otrzymywać pocztą elektroniczną oferty specjalne i aktualności dotyczące Disney+ oraz innych produktów i usług od The Walt Disney Family of Companies (właścicielem platformy jest The Walt Disney Company).

Jednocześnie ujawniono cennik usługi – miesięczna subskrypcja ma kosztować 28,99 złotych, ale użytkownicy będą również mogli wykupić roczną za 289,90 złotych (czyli 12 miesięcy w cenie 10). Dla porównania, miesięczna subskrypcja Netflixa kosztuje od 29 złotych, Viaplay 34 złote, a HBO Max od 29,99 złotych. W ostatnim przypadku wciąż trwa jednak promocja, dzięki której klient otrzymuje dożywotnią zniżkę w wysokości 33% na abonament pod warunkiem utrzymania ciągłości subskrypcji (oferta ważna tylko do końca marca 2022 roku).

Użytkownicy platformy będą mogli korzystać z niej na maksymalnie czterech urządzeniach jednocześnie. Przy wybranych tytułach ma być dostępna funkcja IMAX Enhanced. Ponadto klienci dostaną do dyspozycji nieograniczoną liczbę pobrań na nawet dziesięciu urządzeniach i możliwość stworzenia do siedmiu profili, w tym dostosowany specjalnie do dzieci, który blokuje dostęp do treści nieodpowiednich do ich wieku.

Na platformie oglądający znajdą oryginalne produkcje oraz tysiące odcinków seriali i filmów od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen, a także tytułów od 20th Century Studios, FX czy Searchlight, występujących pod marką Star.