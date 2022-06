Samsung Galaxy Note stał się inspiracją dla kolejnego smartfona

Legendarna seria Galaxy Note oficjalnie jest już martwa, ale jej schedę przejął Galaxy S22 Ultra. Na rynku zadebiutował dziś kolejny smartfon z rysikiem, który ma ułatwić korzystanie z urządzenia i zapewnić jego użytkownikom większe możliwości. A przy tym jego cena jest bardzo przystępna.

TCL Stylus 5G czerpie inspirację z Samsunga Galaxy Note

Drugim, najpopularniejszym producentem smartfonów z rysikami, zaraz po Samsungu, niewątpliwie jest Motorola, która ma w ofercie kilka tego typu urządzeń (zob. moto g stylus). Konkurencja nie stoi jednak z założonymi rękami – do walki o klienta włączyło się TCL z nowym modelem Stylus 5G. Nazwa nowości nie jest szczególnie oryginalna, ale wprost wskazuje, z jaką propozycją mamy do czynienia.

Oczywiście najważniejszym elementem tego smartfona jest rysik, na który producent przewidział miejsce w obudowie. Według deklaracji producenta, pozwoli on użytkownikowi zmaksymalizować jego produktywność – wystarczy, że naciśnie końcówkę stylusa, gdy jest on schowany, a rysik wyskoczy z obudowy i będzie można od razu za jego pomocą napisać na ekranie to, co nie powinno zostać zapomniane.

TCL zapewnia też, że stylus ma niemal zerowe opóźnienie, a do tego użytkownik będzie miał dostęp do dedykowanych rysikowi funkcji, które pozwolą mu być bardziej produktywnym, na przykład przetwarzanie pisma odręcznego na cyfrowe, powiększenie ekranu i przechwytywanie jego zawartości czy narzędzie do tworzenia i przechowywania e-podpisów. Ponadto rysik pozwala przechwytywać i tworzyć niestandardowe GIF-y.

TCL Stylus 5G to nie tylko smartfon z rysikiem

Mimo że rysik stanowi bezsprzeczny selling point tego modelu, to według producenta ma on do zaoferowania znacznie więcej, w tym duży wyświetlacz LCD – bo o przekątnej 6,81 cala i rozdzielczości Full HD+ (395 ppi), na którym będzie można nie tylko wygodnie robić notatki, ale też korzystać z mediów społecznościowych czy oglądać zdjęcia i filmy. Ekran jest zasilany przez NXTVISION – technologię, która w czasie rzeczywistym konwertuje treści SDR do HDR (gry, filmy, zdjęcia) i odpowiada za ochronę wzroku użytkownika oraz wygodę korzystania z wyświetlacza (w opcjach jest bowiem dostępny tryb inspirowany e-bookami).

Według TCL, Stylus 5G ma również zapewnić oczekiwaną wydajność – odpowiadają za to procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G wraz z 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ microSD do 2 TB) oraz akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie 18 W; od 0% do 100% w ~2 godziny).

Ponadto smartfon zapewnia głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz aż pięć aparatów: o rozdzielczości 13 Mpix na przodzie i zestaw 50 Mpix z PDAF + 5 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (do pomiaru głębi) + 2 Mpix (do zdjęć makro) na panelu tylnym. Na pokładzie urządzenia nie zabrakło także modułu NFC i czytnika linii papilarnych – znajduje się on na bocznej krawędzi. Całość pracuje na systemie Android 12, ma wymiary 169,6×76,5×8,98 mm i waży 213 gramów.

Cena TCL Stylus 5G jest przystępna

Nowy smartfon marki TCL jest już dostępny w Stanach Zjednoczonych, w sieciach T-Mobile i Metro by T-Mobile w cenie od 258 dolarów, co jest równowartością ~1100 złotych.