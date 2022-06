Opera GX stworzyła Kontrolery Gniewu, żeby uświadomić graczy

Kontroler do gier tak odporny, że wytrzyma nawet największy atak gniewu i frustracji? Wiemy doskonale, że jako gracze mamy skłonność do silnych emocji, gdy coś nie wychodzi nam w grach nastawionych mocno na rywalizację. Takie urządzenie mogłoby naprawdę pomóc.

Reklama

Opera GX wchodzi do gry!

Kontrolery Gniewu to najnowsza technologia, jaka została opracowana w laboratoriach firmy Opera GX. Ich odporność na uszkodzenia jest tak wysoka, że wytrzyma upadek nawet z największej wysokości, rozkładając się na odłączalne kawałki jak puzzle. Takie zabezpieczenie ma sprawić, że sprzęt będzie się charakteryzować niesamowitą wręcz długowiecznością.

źródło: Opera GX

Jest tylko jeden haczyk – najpierw musiałby on istnieć. Tak jest moi drodzy, nabrałem Was! Kontrolery Gniewu nigdy nie istniały, a ich zadaniem jest tylko – i aż – zwrócenie uwagi na problem, jakim niewątpliwie jest radzenie sobie z napadami agresji w trakcie rozgrywek, przeważnie tych sieciowych.

Tutaj mogę sobie pozwolić na kawałek prywatnych doświadczeń. Choć nie mam problemów z przegrywaniem w grach sieciowych, również i mi zdarzy się mocniej zacisnąć kontroler. Co ciekawe, dzieje się to najczęściej w grach dla pojedynczego gracza. Zwykle zaczynam przeklinać pod nosem, gdy enty już raz podejmuję się przejścia tej samej sekcji lub walki z bossem.

Najgorzej jest jednak, gdy natknę się na jakąś bardzo trudną zagadkę. Wtedy mam sporo pretensji do siebie, myśląc, iż jestem na ten konkretny tytuł za głupi. Kontrolerem jednak nigdy w swoim życiu nie rzuciłem, szanując raczej wartość zakupionego pada, takiego jak chociażby Dual Sense do PlayStation 5. Uczucie to potęguje się wraz ze zmniejszającą się ilością czasu na oddanie tekstu o konkretnej grze.

Dlaczego gracze rzucają kontrolerami?

Jak donosi redakcja portalu Neowin, jedno z niedawnych badań wskazało na poważny problem z gniewem wśród graczy. 65% respondentów z Wielkiej Brytanii oraz 67% ankietowanych w Stanach Zjednoczonych odpowiedziało, że zdarzyło im się kiedyś wyżyć na posiadanym przez nich sprzęcie do grania.

Powyższy spot marketingowy od Opera GX sugeruje, że zamiast tworzyć specjalne peryferia dla rozgniewanych graczy, należy zastanowić się nad źródłem problemu oraz zacząć o nim rozmawiać.

Chociażby dlatego Opera GX poprowadzi panel dyskusyjny, którego gośćmi będą Dr. Alok Kanojia – znany psychiatra z Harvardu oraz streamer Charles White Jr., znany pod pseudonimem Moist Cr1TiKaL. Dla wszystkich zainteresowanych transmisja odbędzie się za pośrednictwem portalu Twitch 7 czerwca 2022 roku o godzinie 20:00 czasu polskiego.