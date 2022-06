Przerwa w działaniu usług InPostu. Sprawdź, zanim nadasz paczkę!

Jeśli 4 czerwca planujemy wykonywać jakieś operacje związane z nadawaniem paczek przez Paczkomaty InPost, to koniecznie powinniśmy wiedzieć o planach prac serwisowych na tej platformie. Niektóre jej usługi w ogóle nie będą dostępne.

Prace konserwacyjne InPostu

InPost poinformował na swoich kanałach social-media, że wkrótce rozpoczną się prace serwisowe w celu usprawnienia systemów informatycznych. W związku z tym należy liczyć się z pewnymi utrudnieniami w działaniu niektórych usług, a inne nie będą działać w ogóle.

Najważniejszy jest termin prac: 04.06.2022 (sobota) w godzinach 06:00-18:00. Daje to w sumie 12 godzin. Domyślamy się, że techników InPostu czeka długa zmiana w pracy ;)

Co będzie możliwe, a co nie przez ten czas?

InPost zapewnia, że w trakcie przerwy:

bez przeszkód zrobimy zakupy online,

odbierzemy swoje przesyłki z Paczkomatów przy pomocy aplikacji InPost Mobile, kodu odbioru lub kodu QR.

Nie będzie jednak można:

tworzyć etykiet w systemie sprzedażowym,

umieszczać paczek w Paczkomatach, a więc i dokonywać zwrotów (chyba że etykietę przygotujemy przed pracami serwisowymi).

To ważne zwłaszcza dla tych, którzy sprzedali lub w najbliższym czasie sprzedali coś na Allegro/OLX/Vinted czy jakiejkolwiek innej platformie, a kupujący wybrał sposób dostawy przez Paczkomat. Lepiej albo przygotować etykiety wcześniej, albo… cóż, darować sobie próby wygenerowania ich – przynajmniej do 18:00.

Jeśli mamy paczkę do odebrania, to nie ma się czego obawiać – InPost zapewnia, że spokojnie to zrobimy nawet mimo trwających prac serwisowych. Mało tego – dla komfortu osób odbierających InPost przedłuża (o czas trwania prac) terminy odbiorów paczek umieszczonych w Paczkomacie, ważności etykiet, kodów nadania oraz kodów zwrotu.

Widać więc, że przerwa serwisowa nie będzie aż tak dotkliwa. Zanim się obejrzymy, wszystko wróci do normy!

