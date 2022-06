Strzelaj do nazistów za darmo! Epic Games Store dostarczy amunicję

Epic Games Store stało się ostatnio dość tajemnicze, serwując graczom co tydzień darmowe niespodzianki. Tym razem znów sięgamy do portfolio Bethesdy, by zdobyć jedną z lepszych strzelanek traktujących o alternatywnej wiktorii III Rzeszy Adolfa Hitlera.

Epic Games Store rozdaje wielkie hity

Wolfenstein: The New Order – oto produkcja, jaką odbierzecie bezpłatnie, logując się na swoje konto w Epic Games Store. Za tę strzelankę z 2014 roku odpowiada studio MachineGames, które w swoich pozycjach stawia przede wszystkim na fabułę. Tym razem skupiamy się na alternatywnych latach 60. XX wieku, w których to III Rzesza Adolfa Hitlera zwyciężyła nad Aliantami, zmieniając bieg historii na długie dekady. Wolfenstein: The New Order jest dostępne za darmo do 9 czerwca 2022 roku, do godziny 16:59.

Po ostatnim Sniper Elite 5, mam zdecydowanie ogromną chrapkę na wirtualne mordowanie nazistów. Dlatego też taki prezent przyjmę z niesamowitą rozkoszą, wiedząc, iż trudno będzie mi znaleźć czas na uruchomienie następnej dużej produkcji od Epic Games Store. Ostatnio spotkałem się z komentarzem, który mówił, że konta osób regularnie zbierających te łakocie będą za chwilę warte mnóstwo pieniędzy. Oby tak było, ponieważ tutaj nie przegapiłem zbyt wiele tygodni!

Wielka wyprzedaż i Discord za darmo!

Pamiętajcie również, że Epic Games Store w ostatnich tygodniach rozdaje MEGA KUPON, pozwalający na zakup dowolnej gry kosztującej więcej niż 59,99 złotych z 25% obniżką. To niepowtarzalna okazja, by nabyć największe premiery ostatnich miesięcy za znacznie mniejszą kwotę. Rzućmy tylko okiem na ceny najgorętszych gier, wydanych tylko w 2022 roku:

Dying Light 2: Stay Human – 134,99 złotych,

God of War – 164,25 złotych,

WRC 10 – 80,99 złotych,

Death Stranding: Director’s Cut – 101,40 złotych,

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – 171,75 złotych,

Oprócz tego warto zgarnąć 1 miesiąc subskrypcji Discord Nitro – również za darmo! Oferta obowiązuje tylko te konta, które wcześniej nie miały aktywowanej tej usługi. Jak w każdej promocji tego typu, serwis będzie wymagać podania danych automatycznego odnowienia, dlatego najlepiej chwilę później anulować subskrypcję, by nie ponieść zbędnej opłaty w następnym miesiącu.