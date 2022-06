Spider-Man zmierza na PC! Sony nie zawiodło podczas State of Play

Sony zaskoczyło wszystkich posiadaczy komputerów, ogłaszając premierę Marvel’s Spider-Man na pecetach. To jednak nie jedyna nowina, ponieważ odbyła się prezentacja State of Play, podczas której PlayStation pokazało solidną ofertę nadchodzących gier.

Spider-Man ma już prawie 4 lata!

Uwierzycie, że oryginalne Marvel’s Spider-Man ukazało się w 2018 roku? Ja też nie, ponieważ tytuł dalej pozostaje jedną z najlepszych pozycji w portfolio Sony, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę podkręcony remaster z 2020 roku, dostępny do tej pory wyłącznie na PlayStation 5. Gracze pecetowi także będą mogli tej wspaniałości doświadczyć, ponieważ Marvel’s Spider-Man Remastered trafi na komputery już 12 sierpnia 2022 roku.

To jednak nie koniec wieści od Insomniac Games, ponieważ firma potwierdziła również kolejną premierę na PC. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales trafi na tę platformę już jesienią 2022 roku, a to oznacza iż kompletna seria gier z pająkiem uraczy komputerowców swoim wdziękiem. I bardzo dobrze – Insomniac Games zasłużyło na każde pieniądze, jakie może dzięki tym grom zarobić. Choć przyznam szczerze, nawet po takim God of War premiery exclusive’ów Sony na PC ciągle wyglądają co najmniej surrealistycznie.

Pozostaje więc zapytać – jakie inne gry od PlayStation zmierzają na PC? Przede wszystkim, Returnal oraz Sackboy: Wielka Przygoda. Choć te nie pojawiły się na prezentacji State of Play, na krótko przed nią wyciekły grafiki prezentujące ustawienia grafiki oraz sterowania na PC właśnie z tych gier. Co z tego rzeczywiście wyjdzie? Zobaczymy w najbliższych miesiącach.

Sackboy i Returnal na PC? Kto wie, może dowiemy się na kolejnym State of Play (źródło: @JoeMiller101)

Z innych wieści od PlayStation Studios, pokazano kolejny zwiastun Horizon: Call of the Mountain, które trafi ekskluzywnie na PlayStation VR2. W grze pojawi się zupełnie nowy protagonista – Ryas. Bohater także będzie sprawnym łucznikiem i wspinaczem, a doświadczenie River Ride pozwoli podziwiać post-apokaliptyczny świat Horizon, nawet z osobami, które grają zdecydowanie rzadziej. Świetnie, tylko daty premiery brak!

Capcom w natarciu

Najwięcej frajdy z prezentacji State of Play mieli Ci, którzy uwielbiają gry japońskiej korporacji Capcom. Ta pokazała aż trzy duże zapowiedzi, w tym jedną na PlayStation VR2. Kanonada zaczęła się dosłownie na początku show, gdy pokazano Resident Evil 4 Remake. Zwiastun skupił się na przypomnieniu warstwy fabularnej.

A jest co przypominać, ponieważ oryginalny tytuł trafił na szóstą generację konsol (PlayStation 2, GameCube, Xbox) w 2005 roku! Powspominamy już niedługo, bo 24 marca 2023 roku! Odświeżenia Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3: Nemesis jak najbardziej wyszły dobrze, dlatego jest na co czekać. Warto również dodać, że na PlayStation VR2 trafi jeszcze Resident Evil: Village. Gorące Chłodne mamuśki na Twoim headsecie? Jestem jak najbardziej za!

Oprócz tego, Capcom pokazał zwiastun rozgrywki Street Fighter 6. Z pierwszą czwórką postaci, gra prezentuje nowoczesne podejście do tak klasycznej marki. Najbardziej zaangażowani fani bijatyk z pewnością będą zachwyceni, choć moje serce zawsze stało po stronie serii Tekken. Niemniej jednak, szykuje się potężna uczta – Ryu, Chun-Li, Jamie i Luke są już gotowi, a ich popisy zobaczycie na poniższym zwiastunie. I na konsolach, już w 2023 roku.

Zostajemy jeszcze na chwilę w Japonii, by porozmawiać o Final Fantasy XVI. Wbrew wielu doniesieniom, tytuł nie jest jeszcze gotowy. Trafi on do sprzedaży latem 2023 roku, a teraz możecie zobaczyć potężny zwiastun, łączący rozgrywkę i przerywniki filmowe w produkcji Square-Enix. Mnie osobiście odrzucają te cyferki przy zadawanych obrażeniach, lecz generalnie wygląda to jak porządne, japońskie wydanie wysokobudżetowe.

Niezależne ciekawostki na State of Play

Największe wrażenie na mnie zrobiło The Callisto Protocol. Ten horror wygląda tak, jakby Dead Space poszło za garaże z The Last of Us, dostarczając jedno z najdziwniejszych i najstraszniejszych doświadczeń w branży gier. Zagramy już 2 grudnia 2022 roku, a pokazane egzekucje potworów sugerują naprawdę krawą jatkę. Koniecznie zerknijcie na ten zwiastun!

Zaskoczeniem nie jest również data premiery Stray, czyli cyberpunkowej przygody z perspektywy skradającego się kotka. Zagramy już 19 lipca 2022 roku, i mam dziwne przeczucie, że będzie to jedna z najlepszych gier tego roku. Kto przecież nie chciałby grać słodkim kotkiem!

Ciekawostką niech pozostanie fakt, że data premiery tej gry padła ofiarą wcześniejszego wycieku z bazy danych PlayStation. To samo źródło wskazało również datę premiery God of War: Ragnarok oraz TMNT: Shredder’s Revenge – kolejno 30 września 2022 oraz 16 czerwca 2022. Oby te informacje także się potwierdziły!

Ostatnim intrygującym zwiastunem było niewątpliwie Rollerdrome. Tytuł ukaże się już 16 sierpnia 2022 roku, prezentując dziwne połączenie rysowanej grafiki, jazdy na rolkach oraz strzelania z uzi do przeciwników. Brzmi oryginalnie i fantastycznie. Ponownie – zapraszam na oficjalny zwiastun!

Czy PlayStation spełniło oczekiwania fanów?

Pamiętajcie, że Sony jasno zaznaczyło wcześniej, że pokaz obejmie gry zewnętrznych wydawców, a także zapowiedzi na PlayStation VR2. To, że zobaczyliśmy informację o Spider-Man Remastered na PC jest miłym dodatkiem, choć wszyscy niewątpliwie czekają na cokolwiek o God of War: Ragnarok. Tutaj jeszcze chwilę poczekamy, bo Santa Monica Studio pieczołowicie pracuje nad grą. Sam celowo wspomniałem tylko o najciekawszych grach, dlatego po resztę zapowiedzi odsyłam do PlayStation.

Moim zdaniem jednak, to była solidna prezentacja! Dostaliśmy nowości od Capcomu, fani wiedzą więcej o Final Fantasy XVI. Nawet indyki nie zawiodły, pokazując swoją oryginalność i konkrety. Krótko mówiąc – jest dobrze!