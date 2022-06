Diablo Immortal przedwcześnie ruszyło na smartfonach. I to w Polsce!

Przedwczesne premiery to już niesłychana rzadkość w branży gier. A jednak! Ze wszystkich wydawców na świecie to Blizzard postanowił udostępnić Diablo Immortal o jeden dzień wcześniej niż zakładał to oryginalny plan. Haczyk jest taki, że obecnie tylko na smartfonach.

Diabeł powrócił niezapowiedziany

Oficjalna premiera Diablo Immortal była zaplanowana na 2 czerwca 2022 roku, na godzinę 19:00. Firma jednak zdecydowała się na wcześniejsze wdrożenie gry. Już od godziny 14:00 nowa gra Blizzarda była dostępna do pobrania dla wielu użytkowników z Polski. Wystarczy więc ściągnąć niecałe 2 GB danych, by móc na własnym smartfonie z systemem Android lub iOS cieszyć się pierwszymi chwilami rozgrywki.

Jest to niesamowicie ciekawe, gdyż 2 czerwca debiutuje również wydanie gry na komputerach PC. Do jego obsługi będzie nam niezbędna aplikacja Battle.net, dzięki której zainstalujemy klienta gry. Stąd już bardzo prosta do rozgrywki, która zostanie odblokowana nazajutrz o godzinie 19:00.

Pełnoprawne Diablo

Według zapewnień włodarzy Blizzarda, Diablo Immortal ma zapewnić 20 godzin sytej kampanii dla pojedynczego gracza. W myśl konceptu gry-usługi, tytuł będzie rozwijany o dodatkową zawartość wraz z upływem czasu i odpływem graczy. Komórkowa odsłona serii ma być rasową grą z serii, a jednocześnie produktem najbardziej przystępnym dla nowicjuszy.

Już kilka minut rozgrywki wyłoniło proste, dotykowe sterowanie. Wybrałem na początek barbarzyńcę, a to oznacza sowitą, krótkodystansową jatkę na młoty i topory. Diablo Immortal zaoferuje na początek aż 6 klas postaci, co z pewnością urozmaici zabawę na wielu poziomach.

Widać wyraźnie – Diablo Immortal działa na smartfonach już dziś!

Co ciekawe, na smartfonach nie potrzebujecie logować się do Battle.net. Zaakceptowanie umów licencyjnych wystarcza, by skorzystać z Diablo Immortal jako gość. Dość przydatne dla osób, które nie chcą przekazywać zbędnych danych do Activision/Blizzard. Niemniej jednak, taka przedwczesna premiera jak najbardziej cieszy. Prawdziwe szaleństwo zacznie się jednak następnego dnia, gdy pozycja nareszcie zadebiutuje na komputerach PC.

Nie do końca udany start Diablo Immortal na smartfonach w Polsce

Mimo że przedwczesne udostępnienie gry powinno być nie lata gratką dla wyczekujących dostępu do tej produkcji graczy, to nie wszystko poszło gładko. W Sklepie Google Play pojawiło się wiele komentarzy niezadowolonych użytkowników, którzy zgłaszają różne problemy z grą. Sfrustrowani gracze zasypali produkcję negatywnymi ocenami – jedną gwiazdką, przez co średnia ocena w momencie publikacji niniejszego artykułu wynosi już tylko 3,8/5.

źródło: Sklep Google Play

W sklepie Apple App Store oceny nie są aktualnie widoczne, ale przynajmniej u naszego Kuby Diablo Immortal działa na jego iPhonie jak należy.