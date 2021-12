realme zaprezentuje flagowca z nowym Snapdragonem już za kilka dni – znamy datę premiery

Marka realme zakończy 2021 rok z przytupem. Producent już za kilka dni zaprezentuje flagowy smartfon z najnowszym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Przyciągnie on uwagę klientów nie tylko specyfikacją, ale też wyróżniającym się na tle innych high-endów z Androidem designem.

Premiera realme GT 2 Pro już za kilka dni

realme oficjalnie zapowiedziało, że jeszcze w 2021 roku zaprezentuje jeden z pierwszych smartfonów z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Nie uda mu się jednak zyskać miana pierwszego, ponieważ zgarnęła je Moto Edge X30.

Może być on jednak drugim, bowiem następny w kolejce jest Xiaomi 12, który podobno zostanie zaprezentowany dopiero po świętach Bożego Narodzenia. realme GT 2 Pro ma natomiast zadebiutować już za tydzień – 20 grudnia 2021 roku. Konferencja, podczas której producent zaanonsuje ten model, rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu polskiego.

Smartfon będzie miał prawdziwie topową specyfikację. Oprócz najnowszego, ultrawydajnego procesora Snapdragon 8 Gen 1, zaoferuje również do 12 GB RAM LPDDR5 oraz do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Do tego całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można naładować przewodowo z mocą nawet 125 W.

Specyfikacja realme GT 2 Pro obejmować ma również wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości WQHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy będzie to ekran LCD, czy AMOLED, ale bardziej prawdopodobny wydaje się drugi scenariusz. Nieoficjalnie mówi się bowiem, że model ten zaoferuje podekranowy aparat 32 Mpix do selfie i rozmów wideo, podobnie jak m.in. Xiaomi MIX 4.

Na tyle, na wyspie, która konstrukcją przypomina peryskop, znajdą się natomiast trzy aparaty, w tym dwa o rozdzielczości 50 Mpix (główny i z obiektywem ultraszerokokątnym) oraz 8 Mpix, pełniący funkcję teleobiektywu.

realme GT 2 Pro od razu po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem realme UI 3.0. Według nieoficjalnych informacji, cena flagowego smartfona realme będzie zaczynała się od 799 dolarów, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~3275 złotych.