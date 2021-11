Xiaomi 12 może się spóźnić na imprezę ze Snapdragonem. Premiera serii przesunięta

Wszyscy spodziewaliśmy się powtórki z zeszłego roku. Nowe smartfony Xiaomi jako pierwsze na rynku miały zaoferować nowe układy Snapdragon, w centrali firmy otworzyłby się szampan a internauci napisaliby ponownie, że #xiaomilepsze. W tym roku premiera Xiaomi 12 zostaje przesunięta.

Xiaomi 12 później niż zakładano

Nie trzeba być wielkim fanem marki, aby czekać na nową serię smartfonów od Xiaomi. Xiaomi 12 miał być pierwszym telefonem z układem Snapdragon 8Gx Gen1. Tak, nowy procesor Qualcomma już dwa razy zmieniał swoją nazwę w tym miesiącu. Na szczęście jutro wszystko będzie już jasne, przynajmniej w kwestii zastosowanego układu. Xiaomi z numerem 12 zalicza bowiem obsuwę i pojawi się później niż zakładano.

Dokument Xiaomi który pojawił się na platformie Weibo

Zrzut ekranu przedstawiający wewnętrzny dokument chińskiego oddziału Xiaomi pojawił się na stronie Weibo. Widać na nim, że firma zaplanowała konferencję prasową na 28 grudnia i zaprezentuje na niej nowy produkt. Najprawdopodobniej chodzi o Xiaomi 12 oraz Xiaomi 12X. Doniesienia potwierdził znany informator działający na Weibo, Digital Chat Station. Jeżeli firma faktycznie przesunie premierę swoich dwóch urządzeń, nie zostanie pierwszą marką z nowym Snapdragonem na pokładzie. Palmę pierwszeństwa może odebrać jej Motorola ze swoim modelem Moto Edge X.

Według wcześniejszych doniesień, Xiaomi 12X miałby być pod kilkoma względami konstrukcją podobną do Xiaomi 12. Zauważalną różnicą okaże się procesor oraz moc ładowania. Dwunastka z dopiskiem „X” powinna otrzymać układ Snapdragon 870 oraz ultraszybkie ładowanie o mocy 67 W. Flagowiec „bez krzyżyka” otrzyma wspomniany już, debiutujący jutro Snapdragon 8Gx Gen1, oraz wsparcie dla ładowania o mocy 100 watów. Xiaomi 12X ma również zyskać mniejszy ekran o rozdzielczości 6,28 cala. Pozostałe parametry wyświetlacza (technologia AMOLED, rozdzielczość Full HD+, częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz) powinny pozostać takie same dla obu urządzeń. Do tego w specyfikacji zagości wspomniana bateria o pojemności 5000 mAh, główny aparat o 50-megapikselowej matrycy i przednia kamera do selfie o rozdzielczości 20 megapikseli.

Na potwierdzenie wyżej podanych doniesień będziemy musieli niestety odczekać jeszcze kilka tygodni.