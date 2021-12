POCO M4 Pro 5G wchodzi do Polski w rewelacyjnej cenie na start!

Smartfony marki POCO cieszą się ogromną popularnością w Polsce, ponieważ są przystępne cenowo, a oferują naprawdę atrakcyjny stosunek ceny do swoich możliwości. Najnowszy POCO M4 Pro 5G, który właśnie zadebiutował w kraju nad Wisłą, również będzie kusić ceną, ponieważ producent przygotował bardzo kuszącą ofertę na start.

POCO M4 Pro 5G w Polsce w rewelacyjnej cenie na start. Xiaomi nie zawodzi

Najnowszy smartfon marki POCO zadebiutował oficjalnie na arenie globalnej 9 listopada 2021 roku. Dziś, po nieco ponad miesiącu, został wprowadzony do Polski. Dla przypomnienia, jego regularna cena została ustalona na 229 euro (równowartość ~1060 złotych) za wersję 4 GB/64 GB i 249 euro (~1150 złotych) za konfigurację 6 GB/128 GB.

Jednocześnie w obu przypadkach przygotowano specjalną ofertę na start – model podstawowy można było kupić za 199 euro (~920 złotych), a wariant z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej za 219 euro (~1000 złotych). Klienci w Polsce nie zostaną potraktowani gorzej – na nich również czekają atrakcyjne ceny i bardzo kusząca promocja na początek.

Regularna cena POCO M4 Pro 5G została ustalona na 1099 złotych za wersję 4 GB/64 GB i 1199 złotych za wariant 6 GB/128 GB. Jak widać – ceny są podobne jak na rynku globalnym. Co więcej, także na klientów w Polsce czeka specjalna oferta na start – tylko do jutra, do końca dnia, konfiguracja 4 GB/64 GB będzie dostępna za 899 złotych, a 6 GB/128 GB za 999 złotych.

Czy warto kupić POCO M4 Pro 5G?

Zdecydowanie, szczególnie w promocyjnej cenie na start. Xiaomi POCO M4 Pro 5G oferuje m.in. 6,6-calowy wyświetlacz Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 810 2,4 GHz z modemem 5G, pamięć flash typu UFS 2.2 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 33 W. Ładowarka znajduje się w pudełku.

Ponadto POCO M4 Pro 5G oferuje dwa aparaty na tyle (50 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultarszerokokątnym) i jeden o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, głośniki stereo, dual SIM, port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Pod względem specyfikacji POCO M4 Pro 5G nie ma zatem dyskwalifikujących wad. Jeszcze dziś na Tabletowo.pl pojawi się jego recenzja, więc będziecie mieli możliwość dowiedzieć się, jak smartfon ten sprawuje się w codziennym użytkowaniu.