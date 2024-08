Czekasz na One UI 7? Lepiej poczekaj na One UI 7.1

Dotychczasowe informacje na temat One UI 7 wskazywały, że producent z Korei Południowej szykuje całkiem dużą porcję zmian i nowości (które zdaniem niektórych upodobnią One UI do iOS 18). I choć wbrew pierwszym zapowiedziom nie będą one rewolucyjne, to mimo wszystko wiele osób mogło czekać z niecierpliwością na aktualizację. Teraz okazuje się, że zdecydowanie bardziej ekscytująca ma być dopiero kolejna aktualizacja nakładki.

One UI 7 przyniesie sporo nowości, ale to One UI 7.1 ma być większą aktualizacją

Koreańczycy przyzwyczaili nas, że One UI dostaje trzy większe aktualizacje – najnowszym przykładem są One UI 6, One UI 6.1 i One UI 6.1.1. Podobnie będzie w przypadku kolejnej wersji nakładki. Wiemy już, jakich zmian i nowości się spodziewać po aktualizacji do One UI 7, którą firma z Korei Południowej dostarczy wraz z Androidem 15.

Pierwsze informacje na jej temat zapowiadały rewolucję, natomiast kolejne wskazywały, że Koreańczycy wyraźnie zainspirowali się iOS 18. Faktycznie, można zauważyć wiele podobieństw, aczkolwiek nie będziemy mieli do czynienia z kopią 1:1. Najnowsza aktualizacja systemu dostarczy sporo zmian i przydatnych nowych funkcji, ale według renomowanego informatora zdecydowanie bardziej ekscytujący będzie dopiero kolejny update.

Ice Universe, bo o nim mowa, opublikował post, w którym twierdzi, że One UI 7 skupi się na animacjach (w tym eleganckich animacjach – cokolwiek to znaczy) i płynności systemu, a dopiero One UI 7.1 doda więcej funkcji, co ma bezpośredni związek z premierą serii Samsung Galaxy S25. Szykuje się zatem tzw. powtórka z rozrywki.

Przypomnę, że One UI 6 zostało zaprezentowane 5 października 2023 roku, a One UI 6.1 zadebiutowało wraz z serią Galaxy S24 dnia 17 stycznia 2024 roku i przyniosło game changer w postaci Galaxy AI (które ma w końcu trafić także do smartfonów z serii Galaxy A). Z kolei premiera Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6 zbiegła się w czasie z udostępnieniem One UI 6.1.1, które niedługo trafi w postaci aktualizacji na inne modele, także te nieskładane.

One UI 6.1 można uznać za zdecydowanie największą aktualizację One UI 6. Koreańczycy bardzo wysoko podnieśli nią poprzeczkę, którą tylko minimalnie poruszyli w górę za sprawą One UI 6.1.1. Informacje, przekazane przez Ice Universe, wskazują, że z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia również w przypadku One UI 7.

Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje jednak na razie, co dokładnie szykowane jest w One UI 7.1. Wysoko zawieszona przez One UI 6.1 poprzeczka pozwala spodziewać się jeszcze bogatszego spektrum funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Być może pojawią się wśród nich takie, do których dostęp zostanie zapewniony wyłącznie po zakupie subskrypcji, bowiem pamiętamy, że Koreańczycy przymierzają się do takiego scenariusza.

Kiedy smartfony Samsunga dostaną Androida 15?

Udostępnienia Androida 15 spodziewaliśmy się już 13 sierpnia 2024 roku wraz z premierą smartfonów z serii Google Pixel 9, ale ostatnie informacje na jej temat wskazują, że zadebiutuje ona z systemem Android 14, co będzie precedensowe. Kolejna wersja zostanie zaprezentowana później, lecz nie wiadomo kiedy.

Prezentacji nowej wersji One UI spodziewamy się zaś 3 października 2024 roku podczas konferencji SDC 2024. Na Tabletowo.pl znajdziecie listę smartfonów i tabletów Samsunga, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 15 i One UI 7.