Takie nowe funkcje dostanie Twój Samsung z kolejną, dużą aktualizacją

Dzięki aktualizacjom oprogramowania użytkownicy zyskują dostęp do nowych funkcji, nie musząc kupować nowego urządzenia. Kolejna duża porcja nowości zostanie udostępniona na smartfony Samsunga wraz z systemem Android 15. Sprawdź, czego się spodziewać.

Samsung One UI 7 – funkcje, które trafią na urządzenia

Informacje na temat One UI 7 spływają szerokim strumieniem. Dziś renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, udostępnił długą listę zmian i nowości, jakie przyniesie najnowsza, duża aktualizacja na urządzenia Galaxy. Wśród nich znajdują się:

przeprojektowane ikony systemowe,

nowy interfejs tła,

nowy obszar kontrolny na dole ekranu blokady,

możliwość zmiany skrótów na ekranie blokady (mowa o ikonach w lewym i prawym dolnym rogu),

osobna sekcja z szybkimi ustawieniami i powiadomieniami (dostępne po przesunięciu palcem w dół od górnej krawędzi wyświetlacza),

interaktywna kapsułka w lewym górnym rogu, która zapewni informacje z większej liczby aplikacji,

zoptymalizowana animacja otwierania i zamykania aplikacji (z możliwością jej przerwania) oraz wyskakujących powiadomień,

nowa ikona stanu naładowania akumulatora i animacja ładowania,

nowy interfejs aplikacji aparatu,

możliwość wysyłania i odbierania SMS-ów poprzez sieć 5G,

nowa animacja odblokowywania,

nowe widżety w różnych rozmiarach,

większe foldery.

źródło: Digital Chat Station via Android Authority

Należy jednak zwrócić uwagę, że wykaz zmian i nowości, opublikowany przez Digital Chat Station, został przetłumaczony maszynowo przez portal Android Authority z chińskiego na angielski i może zawierać błędy. Oryginalny post nie jest już dostępny, więc nie możemy go zweryfikować.

Samsung One UI 7 – kiedy beta?

Według wcześniejszych informacji, publiczne beta testy nowej wersji One UI miały rozpocząć się już 29 lipca 2024 roku, ale Koreańczycy zdecydowali się zmienić termin – teraz jest mowa o trzecim tygodniu sierpnia br. Powodem podobno jest chęć skupienia się najpierw na aktualizacji do One UI 6.1.1. Ponadto mówiło się, że One UI 7 jest niewystarczająco dopracowane, aby nadawało się do udostępnienia użytkownikom (jeden z informatorów pokusił się nawet o stwierdzenie, że jest „nieużywalne”).

źródło: Chun Bhai źródło: Chun Bhai źródło: Smartprix źródło: Chun Bhai źródło: Chun Bhai

Oficjalnej prezentacji finalnej wersji nowego One UI spodziewamy się zaś 3 października 2024 roku podczas konferencji SDC 2024. Na Tabletowo.pl znajdziecie listę smartfonów i tabletów Samsunga, które powinny otrzymać aktualizację do Androida 15.