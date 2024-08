Potrzebujesz dużo internetu w niskiej cenie? Ta oferta jest dla Ciebie

Wielu operatorów oferuje dodatkowy internet w prezencie w taryfach na kartę, ale klienci muszą spełnić określone warunki, żeby otrzymać całą przysługującą paczkę darmowych gigabajtów. W tym przypadku sprawa jest prostsza – korzystniejsza dla klientów.

1200 GB internetu za darmo w Heyah na kartę

Promocja jest dostępna dla wszystkich użytkowników oferty na kartę z aktywną taryfą Dniówka (taryfę można sprawdzić za pomocą kodu *100# i aktywować ją kodem *100*812# lub w aplikacji) – zarówno nowych, jak i obecnych (nawet jeśli ci ostatni skorzystali już wcześniej z pakietu 500 GB). W jej ramach każdy klient może otrzymać pakiet 1200 GB, ważny przez 365 dni od momentu aktywacji.

Co najważniejsze: po aktywacji promocji użytkownik od razu dostaje całe 1200 GB do wykorzystania. To coś, co wyróżnia tę ofertę, ponieważ w innych sieciach bonusowe gigabajty przyznawane są w „ratach” – klienci nie otrzymują od razu całej przysługującej paczki.

Trzeba jednak spełnić jeden warunek, żeby móc aktywować tę promocję. Wymagane jest posiadanie aktywnej oferty cyklicznej – S za 35 złotych miesięcznie, M za 40 złotych miesięcznie lub L za 55 złotych miesięcznie. Jeśli ktoś korzysta z taryfy XS za 30 złotych miesięcznie, nie może skorzystać z tej promocji.

Ponadto operator wymaga, żeby klient miał aktywną ofertę cykliczną S, M lub L, aby mógł korzystać z bonusowych gigabajtów przez nawet 365 dni. To podobny wymóg, jak w innych sieciach, lecz może się zdarzyć, że ktoś potrzebuje na krótki okres dużego pakietu internetu.

Wówczas wystarczy, że taka osoba kupi starter Heyah na kartę, doładuje konto, aktywuje najtańszą ofertę cykliczną za 35 złotych i dodatkowy pakiet 1200 GB w prezencie, a po miesiącu czy dwóch przestanie korzystać z tej karty SIM. To bardzo prosty sposób na dużą paczkę internetu w niskiej cenie, bo nie ma miesięcznego limitu – można całe 1,2 TB (hipotetycznie) wykorzystać nawet w jeden dzień.

Jak aktywować 1200 GB na rok w Heyah na kartę?

Bonus można aktywować do 31 stycznia 2025 roku wyłącznie za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne w zakładce „Usługi dodatkowe”. Zostanie on włączony w ciągu maksymalnie 24 godzin, co operator potwierdzi SMS-em.

Liczbę dostępnych gigabajtów można natomiast sprawdzić zarówno w aplikacji, jak i z wykorzystaniem kodu *160*19*2# (po wpisaniu na klawiaturze należy zatwierdzić go zieloną słuchawką).

Warunki oferty „1200 GB na rok” dla Użytkowników Heyah (PDF)