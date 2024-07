Seria Google Pixel 9 ma przed nami coraz mniej tajemnic

Front smartfona i jego ekran to, jakby nie patrzeć, kluczowe i najdłużej obserwowane przez nas elementy urządzenia. Wiele osób na podstawie parametrów wyświetlacza podejmuje decyzję o zakupie takiego, a nie innego telefonu. Właśnie otrzymaliśmy sporą porcję informacji dotyczących tego co, nomen omen, zobaczymy w serii Google Pixel 9. Nie są to jednak jedyne doniesienia o flagowcach z Mountain View.

Jak będą wyglądać tradycyjne modele Google Pixel 9?

Pierwszą porcję wiedzy o Pixel 9 serwuje nam znany informator Evan Blass. Tym, co wyróżnia grafikę wrzuconą przez autora od poprzednich informacji, jest fakt, że mówimy tu najprawdopodobniej o oficjalnej grafice Google. Poza tym – wychodzę z założenia, że najważniejsze przed premierą są ostatnie doniesienia. Do czasu premiery zawsze coś może się zmienić.

Źródło: Evan Blass

Zestawiając te trzy urządzenia obok siebie, widać trzy rzeczy:

seria Pixel 9 otrzyma płaskie wyświetlacze,

Pixel 9 będzie miał delikatnie większe ramki niż model Pixel 9 Pro,

Pixel 9 Pro XL będzie zauważalnie większy od modeli Pixel 9 i Pixel 9 Pro.

Jeżeli jednak kogoś bardziej interesują szczegóły związane z wyświetlaczami, znajdzie je poniżej.

Specyfikacja ekranów w serii Google Pixel 9

Źródłem wiedzy Kamili Wojciechowskiej jest osoba ze środowiska Google. Wszystko wskazuje na to, że Pixel 9 Pro Fold będzie mocno różnił się od swojego poprzednika w kwestii wymiarów ekranu. Część z Was kojarzy bowiem, że Pixel Fold był modelem o krótkim i szerokim panelu. Nowy składak Google będzie natomiast wyposażony w wyższy ekran zewnętrzny, a środkowy, składany panel będzie prawie idealnym kwadratem.

Porównanie formatu ekranów Pixel 9 Pro Fold i Pixel Fold (Źródło: Kamila Wojciechowska | Android Authority)

Zakulisowe informacje sugerują, że nowe smartfony z serii Pixel 9 otrzymają panele OLED Samsung M14. Poprzednią generację, czyli M13, mogliśmy spotkać w Samsungach Galaxy S24. Wyświetlacze ma charakteryzować dłuższa żywotność oraz jeszcze większa jasność. W przypadku serii Pixel 9 mówimy o około 28% wyższej jasności w trybie HDR. Oznacza to, że w przypadku pomiaru szczytowej jasności punktowej wartości będą jeszcze większe.

Poza jasnością nie należy spodziewać się większej rewolucji w wyświetlaczach. Nieco większe przekątne w przypadku modeli Pixel 9 i Pixel 9 Pro XL oznaczają lekko zmienioną rozdzielczość połączoną z mniejszym PPI.

(Źródło: Kamila Wojciechowska | Android Authority)

Aby łatwiej zobrazować sobie wszystkie zmiany, poniżej znajdziecie tabele z rozpisanymi modelami. Na pierwszy ogień idą klasyczne konstrukcje:

Pixel 8 Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 8 Pro Pixel 9 Pro XL Przekątna 6,2 cala 6,24 cala 6,34 cala 6,73 cala 6,71 cala Rozdzielczość 2400×1080 pikseli 2424×1080 pikseli 2856×1280 pikseli 2992×1344 pikseli 2992×1344 pikseli PPI 428 425 494 489 487 Jasność w trybie HDR 1400 nitów 1800 nitów 2050 nitów 2050 nitów 1600 nitów Średnica rogów wyświetalcza 102 piksele 132 piksele 157 pikseli 153 piksele 115 pikseli (Opracowano na podstawie: Kamila Wojciechowska | Android Authority)

Kolejna tabelka porównuje za to parametry Google Pixel Fold i Pixel 9 Pro Fold.

Pixel Fold – wyświetlacz zewnętrzny Pixel 9 Pro Fold – wyświetlacz zewnętrzny Pixel Fold – wyświetlacz wewnętrzny Pixel 9 Pro Fold – wyświetlacz wewnętrzny Rozmiar 5,8 cala 6,24 cala 7,6 cala 8 cali Rozdzielczość 2092×1080 pikseli 2424×1080 pikseli 2208×1840 pikseli 2152×2076 pikseli PPI 408 425 380 374 Deklarowana jasność w trybie HDR 1200 nitów 1800 nitów 1000 nitów 1600 nitów Promień w rogach urządzenia 91 pikseli 132 piksele 48 pikseli 85 pikseli (Opracowano na podstawie: Kamila Wojciechowska | Android Authority)

Jak Google będzie reklamować serię Pixel 9?

Okazuje się, że dzięki Steve’owi Hemmerstofferowi (znanemu także jako OnLeaks) poznaliśmy materiały promocyjne dotyczące serii Pixel 9, na których widać design, specyfikację oraz funkcje AI, jakie będzie reklamować gigant z Mountain View w związku z premierą urządzeń.

(Źródło: OnLeaks / 91mobiles)

Jedna z grafik potwierdza, że wszystkie smartfony otrzymają układ mobilny Tensor G4. Pixel 9 jako jedyny dostanie tylko 12 GB RAM, podczas gdy reszta zyska kości 16 GB. Przekątną wyświetlaczy Actua, Super Actua i Super Actua Flex zaokrąglono do wartości 6,3 i 6,8 cala. Zestaw aparatów prezentuje się następująco:

Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro Fold Aparat z przodu 10,5 Mpix 42 Mpix 10 Mpix Aparat #1 z tyłu szeroki kąt, 50 Mpix szeroki kąt, 50 Mpix szeroki kąt, 48 Mpix Aparat #2 z tyłu ultraszeroki kąt, 48 Mpix ultraszeroki kąt, 48 Mpix ultraszeroki kąt, 10,5 Mpix Aparat #3 z tyłu teleobiektyw, 48 Mpix brak teleobiektyw, 10,8 Mpix

Jak można się było spodziewać, najważniejsze punkty marketingowej machiny Google to skupienie się na funkcjach AI i wieloletnim wsparciu. Wśród unikalnych zdolności Pixel 9 producent wymienia m.in Pixel Screenshots, umożliwiający zapisywanie informacji, które pozwolą na szybkie odszukanie zdjęcia lub wydarzenia, co przypomina Microsoft Recall czy znane wielu osobom Circle to Search. Materiały promocyjne wspominają także o Emergency SOS, który poinformuje użytkownika o alertach kryzysowych oraz ochroni smartfon przed malware’em i phishingiem.

Czy Google uda się zachować jakiekolwiek szczegóły dotyczące serii Pixel 9 przed premierą? Biorąc pod uwagę fakt, że znamy już dostępne kolory (czarny, szary, beżowy i różowy), parametry wyświetlacza, część specyfikacji oraz ceny, firmie nie zostało chyba zbyt wiele asów w rękawie.

Wszystkiego dowiemy się 13 sierpnia o godzinie 19:00 czasu polskiego.