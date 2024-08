Smukły smartfon z pojemną baterią. Vivo trafiło w „10”?

Na rynku smartfonów nie możemy narzekać na mały wybór. Producenci w ostatnim czasie mocno kuszą funkcjami opartymi o sztuczną inteligencję, zaszytymi w ich smartfonach. Vivo postanowiło jednak postawić na „sprawdzone metody”. Vivo V40 i Vivo V40 Pro to nowe modele w portfolio chińskiej marki, które łączy pojemna bateria i smukłość, ale to nie wszystko. Co jeszcze oferują urządzenia?

Co oferują nowe smartfony Vivo?

Vivo V40 i Vivo V40 Pro to najnowsze smartfony, które sporo ze sobą łączy. Oba modele mają wymiary 164,2×74,9×7,58 mm i są wyposażone w 6,78-calowe wyświetlacze AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, rozdzielczością 2800×1260 pikseli i wsparciem dla HDR10+. Producent podaje też informację o imponującej jasności ekranu sięgającej (lokalnie) 4500 nitów. Jest to jednak wartość uzyskana w laboratoryjnych warunkach.

To nie jedyne podobieństwa. Oba modele wyróżniają się także aparatami fotograficznymi, stworzonymi we współpracy z marką ZEISS. Vivo V40 Pro oferuje potrójny system kamer, na który składa się 50 Mpix aparat główny z sensorem Sony IMX921, teleobiektyw portretowy z 50 Mpix matrycą Sony IMX816 oraz trzeci 50 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem. Natomiast standardowy Vivo V40 ma 50 Mpix kamerę główną oraz 50 Mpix sensor z ultraszerokim kątem widzenia. Na froncie obu urządzeń znalazł się 50 Mpix aparat do selfie.

Największe różnice pomiędzy smartfonami znajdziemy jednak pod maską. Vivo V40 napędza procesor Snapdragon 7 Gen 3, podczas gdy model Vivo V40 Pro oferuje potężniejszy układ MediaTek Dimensity 9200+. W obu nowych smartfonach Vivo chipset współpracuje z 8 GB lub 12 GB RAM. Za dostarczanie energii do podzespołów urządzeń odpowiada akumulator o pojemności 5500 mAh, wspierający szybkie ładowanie bezprzewodowe o mocy 80 W. Firma chwali się, że baterie po 1600 pełnych cyklach ładowania zachowają co najmniej 80% swojej pierwotnej pojemności.

Smartfony pracują na systemie Android 14 z interfejsem Funtouch OS 14. Na pokładzie znalazł się także moduł 5G. Vivo gwarantuje również 50-miesięczny okres płynnej pracy swoich urządzeń.

Vivo V40 Vivo V40 Vivo V40 Vivo V40 Pro Vivo V40 Pro źródło: Vivo

Cena i dostępność

Vivo V40 i V40 Pro trafiły na indyjski rynek i nie ma póki co żadnych informacji o tym, czy zadebiutują globalnie. Nowe modele dostępne są w kilku wariantach: Vivo V40 oferuje opcje 8/128 GB, 12/256 GB oraz 12/512 GB, natomiast Vivo V40 Pro dostępny jest w konfiguracjach 8/256 GB i 12/512 GB. Wersje kolorystyczne Vivo V40 to Titanum Grey, Lotus Purple i Ganges Blue, a w Vivo V40 Pro zrezygnowano z fioletu.

Mnogość wariantów to także wiele cen. Cena Vivo V40 zaczyna się od 34999 rupii indyjskich (~1645 złotych), a kończy na 41999 rupii indyjskich (~1975 złotych). Z kolei najtańsza wersja modelu z dopiskiem „Pro” została wyceniona na 49999 rupii indyjskich (~2350 złotych), a najdroższa na 55999 rupii indyjskich (~2640 złotych).

Trudno w momencie premiery wyrokować, czy Vivo tymi smartfonami trafiło w przysłowiową „10”, jednak trzeba przyznać, że mają one poważne argumenty, by stać dobrze sprzedającymi się modelami i to nie tylko na indyjskim rynku, jeśli oczywiście firma w przyszłości zdecyduje się na rozszerzenie obszaru dystrybucji.