UKE chce dać Wam mierniki, żebyście zmierzyli prędkość internetu w Waszych domach

Dwie platformy w Polsce – RFBenchmark i SpeedTest.pl – regularnie publikują informacje na temat prędkości internetu w kraju nad Wisłą, zarówno mobilnego, jak i stacjonarnego. UKE również chce umożliwić Wam wykonanie pomiaru prędkości przesyłania danych, aczkolwiek w nieco inny sposób i w innym celu.

System Monitorowania Jakości Internetu zostanie wdrożony z opóźnieniem

W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.6.47.2024. Dotyczy ona usługi polegającej na wsparciu UKE w procesie udostępniania użytkownikom końcowym urządzeń pomiarowych (Whitebox) w ramach Systemu Monitorowania Jakości Internetu.

Został on wytworzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ramach projektu nr POPC.02.01.00-00-0136/21 pod nazwą Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI). IAS to skrót od angielskiego Internet Access Service. Podpisanie porozumienia o dofinansowanie ogłoszono 1 kwietnia 2022 roku. Wówczas informowano, że wyniosło ono dokładnie 15762224,32 złotych.

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej widnieje dziś informacja, że całkowita wartość projektu to 20950906,19 złotych, z czego wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 17730751,90 złotych. Projekt miał zostać wdrożony w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku, lecz – podobnie jak w przypadku rozdysponowania pasma 700 MHz – nie zdołano zrealizować celu zgodnie z harmonogramem.

Jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej, nowa e-usługa, oparta na Systemie Monitorowania Jakości Internetu, pozwoli na automatyczną weryfikację i przedstawienie konsumentom i podmiotom gospodarczym, korzystającym z usługi IAS, zmierzonych parametrów testowanych usług, a także odniesienie ich do wartości deklarowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

UKE chce dać Wam mierniki do pomiaru prędkości internetu

Urząd Komunikacji Elektronicznej chce zamówić od 2 do nawet 18 tysięcy mierników (dwa tysiące to minimum do 31 grudnia 2024 roku, większa liczba jest opcjonalna do 31 grudnia 2025 roku). Odpowiedzialna za nie firma będzie odpowiedzialna przez 16 miesięcy m.in. za ich wysyłkę i odbiór oraz przygotowywanie raportów z pomiarów. Urząd wymaga, że zajmą się tym co najmniej 4 osoby.

Dzięki miernikom każdy mieszkaniec Polski, w tym również przedsiębiorcy, będą mogli dokonać pomiaru prędkości internetu pod danym adresem. Taka możliwość ma się przydać na przykład w sytuacjach, gdy użytkownik nie jest zadowolony z prędkości przesyłu danych i chce złożyć reklamację u operatora.

Ponadto przygotowywany System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) zapewni informacje na temat jakości usług internetowych, a tym samym znalezienie najkorzystniejszej oferty i najbardziej wiarygodnego dostawcy. To z kolei może pobudzić konkurencję i doprowadzić do poprawy jakości usług operatorów.