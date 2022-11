Ta promocja Revolut na Black Friday 2022 pozwoli Ci zaoszczędzić 250 złotych

W ubiegłym tygodniu Revolut wystartował z promocją, w ramach której zwiększył do 5% cashback za transakcje kartą kredytową. Brytyjski fintech zapowiadał wówczas, że przygotował na tegoroczny Black Friday też inne promocje i właśnie zdradził szczegóły kolejnej, nie mniej atrakcyjnej.

Revolut Metal za pół ceny na Black Friday 2022

Klienci brytyjskiego fintechu mogą korzystać z czterech różnych planów: bezpłatnego Standard i trzech płatnych – Plus, Premium i Metal. Teraz, w ramach specjalnej promocji na tegoroczny Czarny Piątek, ostatni z ww. można wykupić za pół ceny i dzięki temu zaoszczędzić aż 250 złotych.

Standardowo plan Metal kosztuje 49,99 złotych miesięcznie. W ramach czarnopiątkowej promocji klienci, którzy zdecydują się na ten topowy plan, otrzymają rabat w wysokości aż 50% – dzięki niemu zapłacą za Revolut Metal na 12 miesięcy tylko 250 złotych, podczas gdy regularny koszt cennikowy to 500 złotych.

Promocja będzie dostępna dla wszystkich klientów, zarówno nowych, jak i obecnych, korzystających z bezpłatnego planu Standard oraz płatnych Plus i Premium. Nowi klienci mogą już z niej korzystać, do 28 listopada 2022 roku. Obecni klienci Revolut będą mogli zaś to zrobić dopiero od 18 listopada, na dodatek krócej, bo tylko do 20 listopada 2022 roku, a zatem jedynie przez trzy dni.

Jakie korzyści daje Revolut Metal?

Użytkownicy planu Metal otrzymują 18-gramową kartę w kolorze czarnym, złotym, różowo-złotym, lawendowym bądź gwiezdnej szarości. Ponadto można ją dodatkowo spersonalizować rysunkiem, napisem lub/i emotikonem. Karta zostanie dostarczona ekspresową dostawą bez dodatkowych opłat.

W ramach planu Metal Revolut zapewnia również m.in. priorytetową pomoc techniczną, cashback 0,1% w Europie i 1% poza nią, miesięczny limit wypłat z bankomatów w wysokości 3000 złotych, ochronę zakupów (do 10000 euro/rok), zwrotów (do 300 euro do 90 dni od zakupu) i biletów (do 1000 euro/rok), a także roczną stopę oprocentowania do 4% od oszczędności i codziennie wypłacane odsetki.

Do tego plan Metal gwarantuje niższą opłatę za wymianę kryptowalut (1,49%) i nielimitowaną wymianę walut bez opłat od poniedziałku do piątku oraz globalne ubezpieczenie podróżne, na sporty zimowe i OC, a także możliwość utworzenia do pięciu kont Revolut <18.