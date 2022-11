Poczuj się jak w horrorze. Evil Dead: The Game za darmo

Czekasz na nowe, darmowe gry od Epic Games? To już od 17:00 będziesz mógł poczuć się jak w horrorze, ponieważ do odebrania będzie Evil Dead: The Game. Do tego platforma zaoferuje nam też Dark Deity.

Evil Dead: The Game to straszne klimaty

Epic Games, jak co tydzień, oferuje nam darmowe gry. W każdy czwartek o godzinie 17:00 w ofercie sklepu pojawiają się nowe tytuły. Tym razem popularna platforma z grami da Wam za darmo m.in. Evil Dead: The Game. To produkcja, która na serio jest w klimatach horroru, a gracz ma współpracować z drużyną lub… może walczyć w trybie PvP.

Tak, dobrze przeczytałeś. Nie dość, że Twoimi przeciwnikami będzie cała masa złych stworów, to jeszcze inni gracze. W Evil Dead: The Game wcielisz się w rolę Asha Williamsa lub jego przyjaciół z legendarnej serii Evil Dead. Twoim głównym celem, do którego będziesz dążył, jest zamknięcie luki między światami. W tym celu masz wykonać szereg zadań, eksplorować świat i przede wszystkim… dobrze się bawić. Chociaż w przypadku horrorów trudno jest mi mówić o dobrej zabawie.

Dark Deity to zupełna przeciwność Evil Dead: The Game

Epic Games zdecydował się na przygotowanie dla graczy dwóch, zupełnie odmiennych tytułów i szczerze mówiąc, to jest to dobre posunięcie. Dark Deity to prosta, przygodowa gra RPG z domieszką strategii. Jako gracz wkraczasz do świata Terrazael i prowadzisz legendarnych bohaterów do odbudowania zniszczonej krainy, która jest ich domem.

Grafika być może nie powala na kolana, ale ma swój klimat i może się okazać, że będzie świetnym wyborem na nadchodzący weekend. Produkcja została wydana w 2021 roku przez Sword & Axe LLC, a teraz dzięki Epic Games będziemy mogli zagrać w nią, nie płacąc za nią ani grosza!

Pamiętaj też, że jeszcze dziś, do godziny 16:59, wciąż możesz bezpłatnie odebrać w sklepie Epic Games Store gry Alba – A Wildlife Adventure oraz Shadow Tactics: Blades of the Shogun.