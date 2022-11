8 GB internetu w prezencie od Orange. Wystarczy wysłać SMS-a

Szybka akcja! Wysyłasz SMS-a do Orange, płacisz jakieś grosze, a w zamian operator uruchamia pakiet 8 GB internetu. Dobry deal?

Polska – Chile 1:0, więc odbieramy gigabajty internetu

Ponieważ w Orange mamy potężny zastęp kibiców piłki nożnej, niemalże za każdym razem, gdy polska reprezentacja w tej dyscyplinie sportowej osiągnie jakieś sukcesy, możemy liczyć na zasilenie gigabajtów wprost od pomarańczowego operatora. I przez „sukcesy” mam na myśli nawet jednego strzelonego gola.

Właśnie jednym golem Polska wygrała wczoraj z Chile w towarzyskim meczu, za co Orange postanowiło nagrodzić klientów kibicujących Polakom (i wszystkich innych). Wystarczy kilka kliknięć i nasz pakiet internetu zostanie powiększony o 8 GB.

Jak skorzystać z promocji?

Są dwie opcje:

możemy wybrać się do aplikacji Mój Orange i tam w zakładce „Dla Ciebie” znaleźć skrót do wysłania wiadomości aktywującej pakiet,

albo możemy wysłać klasycznego SMS-a o treści ATAKAMA pod numer 233.

W obu przypadkach zostaniemy obciążeni kosztem SMS-a zgodnie z cennikiem naszego planu taryfowego. Wyjątkiem są użytkownicy Orange Flex – ci mogą po prostu wpisać kod ATAKAMA wprost do zakładki „Kody promocyjne” w aplikacji i nie zapłacą za to ani grosza.

Jest kilka warunków promocji. Na przykład na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet GB za gole. Promocyjne GB są ważne 7 dni od daty aktywacji i obowiązują tylko w kraju. I chyba co najważniejsze – pakiet możemy aktywować tylko do czwartku 17 listopada, do godziny 21:30. Jeśli więc „mieścimy” się w okienku, raczej nie ma z czym zwlekać.