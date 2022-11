Dwa nowe „Pro” smartfony realme! Co oferują?

W tym miesiącu zadebiutowały już dwa urządzenia dziesiątej generacji smartfonów od znanego chińskiego producenta. Były to modele realme 10 4G oraz realme 10 5G. Teraz przyszła pora na droższe i wydajniejsze wersje, czyli realme 10 Pro i Pro+.

realme 10 Pro – specyfikacja techniczna

Pierwszy z nowych smartfonów działa w oparciu o procesor Snapdragon 695 oraz do 8 GB RAM. Oferuje wyświetlacz LCD o przekątnej 6,72 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi z kolei 120 Hz.

Pamięci wbudowanej UFS 2.2 jest w realme 10 Pro do 256 GB. Kamerka do selfie, umieszczona w wyśrodkowanym otowrze u góry ekranu ma matrycę o rozdzielczości 16 Mpix. Na pleckach znalazły się natomiast dwa aparaty: główny 108 Mpix oraz makro 2 Mpix. Czytnik linii papilarnych umieszczony jest na boku smartfona.

Akumulator w realme 10 Pro ma pojemność 5000 mAh, a naładować można go ładowarką o mocy 33 W przez port USB-C. Smartfon ten wspiera również dual-SIM. Urządzenie ma domyślnie zainstalowany system Android 13 z nakładką realme UI 4.0.

realme 10 Pro+ – specyfikacja techniczna

Drugi z zaprezentowanych dziś smartfonów ma w nazwie jedynie dopisanego plusa, ale w praktyce jest kompletnie innym urządzeniem. Opiera on bowiem swoje działanie o procesor MediaTek Dimensity 1080 i do 12 GB RAM, zaś jego wyświetlacz to 6,7-calowy AMOLED, którego krawędzie boczne są zagięte pod kątem 61°.

Ponadto producent deklaruje, że screen-to-body ratio wynosi aż 93,65%. Dowodem na to jest chociażby niezwykle wąska dolna część ramki, która ma jedynie 2,33 mm. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz, natomiast pod nim ukryty został czytnik linii papilarnych.

Podobnie jak w przypadku wersji bez plusa w nazwie, ogniwo w realme 10 Pro+ ma pojemność 5000 mAh, natomiast w tym przypadku ładować można je z mocą 67 W. Pamięci wbudowanej UFS 2.2 jest również do 256 GB, a domyślny system smartfona to także Android 13 z nakładką realme UI 4.0.

Dostępność i cena

Oba nowe smartfony realme zadebiutują w Chinach 24 listopada i dostępne będą w trzech wariantach kolorystycznych: białym, czarnym i niebieskim. Ich cena różni się w zależności od wybranego wariantu.

Model 10 Pro z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej kosztuje 1599 juanów (około 1000 złotych), a z 12 GB RAM i taką samą ilością pamięci na pliki 1899 juanów (około 1200 złotych).

Koszt wersji z plusem z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej wynosi 1699 juanów (około 1100 złotych), natomiast za 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki należy zapłacić 2299 juanów (około 1500 złotych).

Nie wiadomo, czy urządzenia te trafią na nasz rodzimy rynek, ale osobiście mam nadzieję, że model 10 Pro+ zagości w polskiej dystrybucji. W końcu nieczęsto widuje się teraz smartfony z zagiętymi ekranami, a tym bardziej w takich cenach.