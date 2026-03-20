Apple szykuje wielki powrót? Tego smartfona miało już nie być

Grzegorz Dąbek·
Apple szykuje wielki powrót? Tego smartfona miało już nie być

Oferta Apple regularnie się zmienia – nie wszystkie modele doczekują się następców co roku. Pojawiły się jednak informacje, że producent z Cupertino może przywrócić do portfolio urządzenie, które wydawało się już definitywnie skreślone.

Apple może przywrócić do oferty iPhone’a, który zdawał się być „skończony”

Gigant z Cupertino już od bardzo dawna nie ogranicza się wyłącznie do jednego smartfona. Jego oferta jednak ewoluuje. Od lat „stałym” jej elementem jest „bazowy” iPhone oraz modele z dopiskami „Pro” i „Pro Max” – konkretniej od 2019 roku, począwszy od iPhone’a 11, iPhone’a 11 Pro i iPhone’a 11 Pro Max.

W 2020 roku zadebiutował iPhone 12 Mini, a w 2021 roku iPhone 13 Mini, który nie doczekał się już następcy, ponieważ w 2022 roku do oferty Apple dołączył iPhone 14 Plus. W 2023 roku zastąpił go iPhone 15 Plus, a w 2024 roku pojawił się iPhone 16 Plus.

W 2025 roku Amerykanie nie zaprezentowali już modelu z takim dopiskiem, ponieważ we wrześniu ubiegłego roku zadebiutował iPhone Air. Analityk z banku Barclays, Tim Long, sugeruje jednak, że firma z Cupertino może przywrócić do życia serię „Plus”.

W najnowszej notatce twierdzi on, że wraz z iPhonem 18 w marcu 2027 roku zadebiutują dwa inne smartfony – iPhone 18e (który jest już gotowy) oraz iPhone Air 2. generacji lub iPhone 18 Plus. To pierwszy raz, gdy słyszymy o takim scenariuszu.

Mnie prywatnie szczerze by ucieszył, ponieważ iPhone Air na tę chwilę nie jest smartfonem, na który mogę się przesiąść, gdyż nie wiadomo, kiedy Vectra wdroży eSIM (a właśnie w tej sieci mam numer), a na dodatek jego specyfikacja nie do końca mnie satysfakcjonuje. iPhone 17, z którego korzystam już od czterech miesięcy, momentami natomiast oferuje za mały dla mnie ekran i chwilami brakuje mi większej powierzchni (która umożliwiłaby mi komfortową pracę – na 6,3-calach jest to dla mnie bardzo niewygodne).

Przez głowę przeszła mi myśl o przesiadce na iPhone’a 16 Plus, ale nie jestem w stanie zaakceptować 60 Hz ekranu – nie w 2026 roku, szczególnie że zdążyłem już przyzwyczaić się do dwukrotnie wyższego odświeżania.

Składany iPhone może trafić do użytkowników z dużym opóźnieniem

Analityk Tim Long twierdzi również, że składany iPhone zacznie trafiać do jego nabywców dopiero w grudniu 2026 roku, mimo że zostanie zaprezentowany już we wrześniu br.

Nie byłaby to pierwsza taka sytuacja – już iPhone X został zaprezentowany 12 września 2017 roku, ale jego przedsprzedaż rozpoczęła się dopiero 27 października 2017 roku, a regularna – 3 listopada.

Prawdopodobnie zatem przedsprzedaż pierwszego składanego iPhone’a również rozpocznie się później niż we wrześniu 2026 roku.

Grzegorz Dąbek
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

