Kiedy eSIM w Vectrze, Nju na kartę i Nju abonament? Zapytaliśmy operatorów

Można powiedzieć, że technologia eSIM jest już powszechnie dostępna w Polsce, jednak równocześnie nieprawdą byłoby stwierdzenie, że wszędzie, tj. u każdego operatora. Zapytaliśmy Orange i Vectrę, jakie mają plany wobec wdrożenia eSIM.

Kiedy Vectra udostępni eSIM? Operator odpowiada

Vectra od kilku lat ma w ofercie abonament komórkowy, który stale mocno promuje licznymi promocjami. Do 31 grudnia 2025 roku obowiązuje promocja, dzięki której można dostać 100% zniżki na abonament komórkowy w Vectrze przez 12 lub nawet 14 miesięcy. Przez rok nie muszą płacić osoby, które przeniosą numer i nie mają żadnej usługi u tego operatora, natomiast 14 miesięcy obecni klienci (w ich przypadku też wymagane jest przeniesienie numeru z innej sieci).

Vectra już w grudniu 2022 roku umożliwiła klientom korzystanie z technologii 5G. Tutaj warto przypomnieć, że operator świadczy swoje usługi mobilne, wykorzystując infrastrukturę Play, który z końcem 2025 roku przestanie korzystać z roamingu krajowego. Wydawałoby się, że skoro tak sprawnie dał dostęp do 5G, podobnie sprawnie powinien udostępnić klientom również eSIM.

Niestety, podczas gdy wielu operatorów w Polsce oferuje eSIM (ich listę znajdziecie na Tabletowo), eSIM w Vectrze nadal nie jest dostępny. Postanowiliśmy zapytać firmę, czy planuje wdrożyć tę technologię w najbliższej przyszłości. Otrzymaliśmy odpowiedź, że Vectra jest mocno zaangażowana w temat eSIM i będzie na bieżąco informować o postępie działań. Operator cały czas pracuje nad tym rozwiązaniem.

Niestety, nie padł konkretny termin, dlatego na tę chwilę nie wiadomo, kiedy Vectra udostępni eSIM. Wiadomo natomiast, że można się tego spodziewać w przyszłości. Bliższej bądź dalszej. Czas pokaże.

Kiedy eSIM w Nju na kartę i Nju abonament?

W Nju (dawn. Nju Mobile) sytuacja wygląda natomiast tak, że eSIM jest już dostępny w Nju, ale tylko w ofercie w modelu subskrypcji, podczas gdy operator ma też taryfy na kartę i na abonament. Zapytaliśmy więc, czy także ich użytkownicy będą mogli korzystać z eSIM.

I tutaj mamy zarówno dobrą, jak i złą wiadomość. Dobra jest taka, że eSIM w Nju abonament ma zostać wdrożone w 2026 roku, a przynajmniej takie są plany. Zła natomiast, że w przewidywalnej przyszłości eSIM w Nju na kartę nie będzie dostępny. Próbowaliśmy pociągnąć przedstawiciela Orange za język, jaki jest tego powód, jednak jako uzasadnienie podał, że to „decyzja biznesowa”.

Nie wiadomo zatem, czy z oferty Nju na kartę korzysta za mało osób, aby było to opłacalne, czy wśród jej użytkowników nie ma zainteresowania tą technologią, ewentualnie czy to sposób, aby przekierować osoby, które chcą korzystać z eSIM, do innych ofert. Tutaj trzeba zauważyć, że eSIM jest dostępne w Orange na kartę.