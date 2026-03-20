Nowe słuchawki Lenovo z niecodzienną funkcją „na poziomie DNA”

Lenovo stworzyło nowe słuchawki Lenovo TWS Yoga PC Edition, które wyróżniają się funkcją – jak to określa sam producent – „na poziomie DNA”. Podobne rozwiązanie może jednak być już Wam znane.

Nowe słuchawki Lenovo TWS Yoga PC Edition oferują „ekskluzywną funkcję na poziomie DNA”

Lenovo TWS Yoga PC Edition to dokanałowe słuchawki TWS (tj. prawdziwie bezprzewodowe), które umożliwiają całkowite „odcięcie się” od otoczenia. Pomaga w tym technologia ANC (aktywna redukcja hałasu), która potrafi wyciszyć odgłosy otoczenia o głośności nawet 40 dB dzięki trzem mikrofonom i pomocy sztucznej inteligencji.

Redukcja hałasu nie ogranicza się jedynie do muzyki czy podcastów, ponieważ odgłosy otoczenia mogą być tłumione również podczas rozmów głosowych. Wysoką jakość dźwięku mają zapewnić przetworniki o wielkości 12,2 mm i zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Wartość impedancji to zaś 16 Ω.

Słuchawki Lenovo TWS Yoga PC Edition automatycznie wykrywają, czy znajdują się w uchu, czy poza nim. Za łączność odpowiada technologia Bluetooth 5.3 i funkcja – jak określa to producent – „na poziomie DNA”. Dzięki niej parowanie z laptopem ogranicza się do otwarcia etui.

Podobne rozwiązanie jest dostępne już od lat na smartfonach z Androidem, natomiast w tym przypadku Lenovo informuje, że funkcja ta działa wyłącznie na laptopach Yoga Gen 10 z 2025 roku. Podobnie jak funkcja przełączania się pomiędzy urządzeniami (na przykład laptopem i smartfonem) za pomocą trzykrotnego dotknięcia słuchawki.

Według deklaracji producenta słuchawki Lenovo TWS Yoga PC Edition są w stanie odtwarzać dźwięk na jednym ładowaniu do 7 godzin (bez włączonej ANC), natomiast w połączeniu z etui ładującym łączny czas pracy sięga nawet 36 godzin. Ładowanie słuchawek do pełna ma trwać godzinę, a etui – 1,5 godziny. Z kolei 10-minutowe ładowanie zapewni zapas energii wystarczający na kolejne 2 godziny działania.

Trzeba też wspomnieć, że słuchawki Lenovo TWS Yoga PC Edition cechują się odpornością IPX4.

Ile kosztują słuchawki Lenovo TWS Yoga PC Edition? Cena jest przystępna

Słuchawki Lenovo TWS Yoga PC Edition są sprzedawane w Chinach za 599 juanów, co jest równowartością około 320 złotych. Oferty na nie można znaleźć też na Ceneo – ceny zaczynają się już od ~167 złotych, lecz słuchawki te nie są dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji (należy mieć to na uwadze).