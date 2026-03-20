Smartwatch OnePlus Watch 3 wysoko zawiesił poprzeczkę. Już wkrótce doczeka się następcy, który – jak wynika z najnowszych doniesień – ma być lepszą wersją swojego poprzednika.
Nadchodzi smartwatch OnePlus Watch 4. W czym będzie lepszy od poprzednika?
Recenzja OnePlus Watch 3 zakończyła się oceną 9.1/10, ponieważ Wojtek musiał na siłę szukać minusów tego modelu i trudno było mu rozstać się z tym zegarkiem. Nieczęsto się zdarza, aby jakiś sprzęt został oceniony tak wysoko, dlatego smartwatch OnePlus Watch 4 nie będzie miał łatwo, gdyż musi być jeszcze lepszy.
I faktycznie może być, o czym świadczą informacje na temat jego specyfikacji, które już ujrzały światło dzienne. Co prawda nie zapowiada się na rewolucję, ale na ewolucję, która powinna przynieść korzystne zmiany już tak.
Jeden z renomowanych informatorów przekazał, że smartwatch OnePlus Watch 4 otrzyma akumulator o większej pojemności – 646 mAh. Dla przypomnienia, OnePlus Watch 3 ma ogniwo 631 mAh. Różnica 15 mAh może wydawać się niewielka, jednak jak najbardziej może pozytywnie wpłynąć na czas pracy zegarka.
Szczególnie że najbardziej „prądożerne” podzespoły mają pozostać takie same – smartwatch OnePlus Watch 4 także ma być wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 oraz okrągły wyświetlacz LTPO AMOLED o średnicy 1,5 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli.
Do tego smartwatch OnePlus Watch 4 – tak samo jak poprzednik – również ma mieć wielkość 47 mm, jednak jego obudowa będzie bardziej wytrzymała, gdyż ma spełniać kryteria klasy IP69, a nie „tylko” IP68. W połączeniu z akumulatorem o większej pojemności sprawia to, że nowy model stanie się jeszcze bardziej kuszącą propozycją niż „Trójka”.
OnePlus Watch 3
Kiedy premiera OnePlus Watch 4?
Data premiery nowego zegarka marki nie jest jeszcze znana, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że smartwatch OnePlus Watch 4 zostanie zaprezentowany już 24 marca 2026 roku, ponieważ na ten dzień został zapowiedziany debiut smartfona OnePlus 15T w Chinach.
Ponadto OnePlus planuje wprowadzić na rynek dwa tablety – jeden z 13,2-calowym ekranem i procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz drugi z 8,8-calowym wyświetlaczem i tym samym SoC. Ten ostatni ma jednak zadebiutować później niż pierwszy (OnePlus Pad 3 Pro).