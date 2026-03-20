Nadchodzi smartwatch OnePlus Watch 4. W czym będzie lepszy od poprzednika?

Smartwatch OnePlus Watch 3 wysoko zawiesił poprzeczkę. Już wkrótce doczeka się następcy, który – jak wynika z najnowszych doniesień – ma być lepszą wersją swojego poprzednika.

Recenzja OnePlus Watch 3 zakończyła się oceną 9.1/10, ponieważ Wojtek musiał na siłę szukać minusów tego modelu i trudno było mu rozstać się z tym zegarkiem. Nieczęsto się zdarza, aby jakiś sprzęt został oceniony tak wysoko, dlatego smartwatch OnePlus Watch 4 nie będzie miał łatwo, gdyż musi być jeszcze lepszy.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

I faktycznie może być, o czym świadczą informacje na temat jego specyfikacji, które już ujrzały światło dzienne. Co prawda nie zapowiada się na rewolucję, ale na ewolucję, która powinna przynieść korzystne zmiany już tak.

Jeden z renomowanych informatorów przekazał, że smartwatch OnePlus Watch 4 otrzyma akumulator o większej pojemności – 646 mAh. Dla przypomnienia, OnePlus Watch 3 ma ogniwo 631 mAh. Różnica 15 mAh może wydawać się niewielka, jednak jak najbardziej może pozytywnie wpłynąć na czas pracy zegarka.

Szczególnie że najbardziej „prądożerne” podzespoły mają pozostać takie same – smartwatch OnePlus Watch 4 także ma być wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 oraz okrągły wyświetlacz LTPO AMOLED o średnicy 1,5 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli.

Do tego smartwatch OnePlus Watch 4 – tak samo jak poprzednik – również ma mieć wielkość 47 mm, jednak jego obudowa będzie bardziej wytrzymała, gdyż ma spełniać kryteria klasy IP69, a nie „tylko” IP68. W połączeniu z akumulatorem o większej pojemności sprawia to, że nowy model stanie się jeszcze bardziej kuszącą propozycją niż „Trójka”.

Kiedy premiera OnePlus Watch 4?

Data premiery nowego zegarka marki nie jest jeszcze znana, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że smartwatch OnePlus Watch 4 zostanie zaprezentowany już 24 marca 2026 roku, ponieważ na ten dzień został zapowiedziany debiut smartfona OnePlus 15T w Chinach.

Ponadto OnePlus planuje wprowadzić na rynek dwa tablety – jeden z 13,2-calowym ekranem i procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz drugi z 8,8-calowym wyświetlaczem i tym samym SoC. Ten ostatni ma jednak zadebiutować później niż pierwszy (OnePlus Pad 3 Pro).