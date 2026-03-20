Chcą, żebyś zainstalował to na swoim iPhonie. Zastanów się dwa razy

W App Store pojawiła się nowa aplikacja oparta na sztucznej inteligencji. To narzędzie ma być świetnym wsparciem w codziennych obowiązkach. Warto jednak zastanowić się dwa razy, zanim zainstalujecie je na swoim iPhonie i/lub iPadzie.

Znane narzędzie AI wreszcie dostępne na iPhonie i iPadzie

Październik 2025 roku był jednak prawdziwym przełomem, bo Perplexity zdecydowało się na udostępnienie swojej przeglądarki dla wszystkich i za darmo na komputerach. W listopadzie 2025 roku natomiast dostęp do narzędzia Comet otrzymali też użytkownicy smartfonów z Androidem. Dotychczas z tej przeglądarki nie mogli korzystać posiadacze iPhone’ów i iPadów – teraz sytuacja wreszcie się zmienia. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń, tak i na urządzeniach mobilnych Apple aplikacja Comet jest bezpłatna oraz można ustawić ją jako domyślną.

Perplexity uruchomiło przeglądarkę Comet w wersji beta już w maju 2025 roku, kiedy to zadebiutowała na komputerach z systemem Windows. Kilka miesięcy później gigant AI umożliwił korzystanie z programu Comet osobom opłacającym abonament Perplexity Max.

Jak wspomniano w opisie, Comet to przeglądarka oparta na sztucznej inteligencji, która działa jak osobisty asystent i partner w myśleniu. Warto podkreślić, że jest to narzędzie połączone z botem AI wspomagającym w wykonywaniu różnych zadań. Użytkownicy mogą prosić m.in. o podsumowanie otwartej strony internetowej czy sprawdzenie i udostępnienie większej liczby informacji na dany temat. Comet na iPhone’ach korzysta z funkcji Liquid Glass, co sprawia, że aplikacja jest przyjazna użytkownikowi.

Przeglądarka Comet już dostępna na iOS (źródło: MacStories)

Przeglądarka Perplexity Comet – czy to na pewno bezpieczne?

Firma chwali się, że Comet pomoże m.in. w planowaniu harmonogramów zadań czy robieniu zakupów. Jak jednak ostrzega Engadget, warto pamiętać, aby podchodzić do takich narzędzi z dystansem, gdyż sztuczna inteligencja czasami „daje się nabrać” na oszustwa.

Źródło zwraca też uwagę na kwestię prywatności. Perplexity już w kwietniu 2025 roku przyznało, iż pracuje nad przeglądarką, która gromadzi dane użytkowników, aby kierować do nich właściwe reklamy. Ponadto dyrektor generalny firmy – Aravind Srinivas – wspomniał, że ta chce uzyskać dane również poza aplikacją.

Aplikację Comet znajdziecie już w sklepie z aplikacjami na iOS i iPadOS. Zastanówcie się jednak przed instalacją, czy to gra warta świeczki. Przypomnę, że chatbot i wyszukiwarka Perplexity AI są również dostępne w osobnej aplikacji.