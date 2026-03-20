Nie tylko ładny. Nowy smartwatch Xiaomi to konkret

Firma Xiaomi zaprezentowała dwa nowe urządzenia. Oba robią wrażenie, ale to smartwatch Xiaomi Watch S5 zdecydowanie jest tym z dwójki, który skuteczniej przyciąga wzrok i uwagę. Spójrzmy na to, jak wygląda jego specyfikacja.

Nowy smartwatch Xiaomi Watch S5 może się podobać

Zegarek Xiaomi Watch S5 ma kopertę o szerokości 46 mm i wyświetlacz o przekątnej 1,48 cala (nieco większy niż w modelu Xiaomi Watch S4 z 2025 roku, którego ekran miał 1,43 cala). Jest to mianowicie panel typu AMOLED o rozdzielczości 480×480 pikseli i maksymalnej jasności sięgającej 2500 nitów, co pozwala liczyć na komfortowe korzystanie w niemal każdych warunkach oświetleniowych.

Nowy smartwatch Xiaomi ma też udoskonalony pulsometr (o dokładności 98,4%), lepsze algorytmy do monitorowania snu oraz bardziej precyzyjny moduł GPS. Nie brakuje także, rzecz jasna, pokaźnej liczby trybów treningowych, a do tego zegarek pozwala na wysyłanie wiadomości i prowadzenie rozmów głosowych (w niektórych wersjach ma nawet eSIM).

Xiaomi Watch S5 (fot. Xiaomi)

Wewnątrz urządzenia znalazł się również akumulator o pojemności 815 mAh. Naładowanie go do pełna ma zapewniać nawet trzy tygodnie działania w trybie oszczędzania energii (to o blisko tydzień dłużej niż poprzednik) oraz 9 dni z zawsze włączonym ekranem (Always On Display).

Całość wieńczy wykonana ze stali nierdzewnej konstrukcja o grubości niespełna 11 mm. Waga zaś wynosi 46 gramów. Producent przygotował kilka wersji kolorystycznych, w tym niebieską, zieloną, szarą i białą. Ceny w Chinach rozpoczynają się od 1099 juanów (równowartość ~590 złotych), ale na razie nie wiadomo, czy smartwatch Xiaomi Watch S5 pojawi się także w Polsce. Należy jednak uznać taki scenariusz za wysoce prawdopodobny.

Jest też nowy laptop – Xiaomi Book Pro 14

Wraz z zegarkiem premiery doczekał się laptop Xiaomi Book Pro 14 wyposażony w 14,6-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3120×2080 pikseli (a więc o proporcjach 3:2), częstotliwości odświeżania do 120 Hz i jasności sięgającej 500 nitów. Pozytywnie na komfort pracy powinny też wpłynąć podświetlana klawiatura i sporych rozmiarów touchpad.

Sercem laptopa jest – w zależności od wariantu – procesor Intel Core Ultra X7 358H, Intel Core Ultra 5 338H lub Intel Core Ultra 5 325. Współpracują z nim maksymalnie 32 GB RAM, a na pliki czeka SSD o pojemności 1 TB. W środku zainstalowano również akumulator o pojemności 72 Wh, zapewniający (ponoć) blisko 20 godzin działania i obsługujący szybkie ładowanie z mocą 100 W.

Xiaomi Book Pro 14 (fot. Xiaomi)

Interfejs tworzą porty USB i HDMI, a całość zamyka smukła i lekka konstrukcja. Xiaomi Book Pro 14 ma niespełna 15 mm grubości i waży 1,08 kg.

Laptop dostępny jest w czterech kolorach (niebieskim, szarym, różowym i białym), a ceny rozpoczynają się od 7999 juanów (~4280 złotych) za konfigurację z Intel Core Ultra 5 325 i 24 GB RAM. Szczegóły na temat globalnej dostępności pozostają nieznane.