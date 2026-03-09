iPhone 18e jest już gotowy. To może być zły omen

Chociaż iPhone 17e zadebiutował 2 marca 2026 roku, jego bezpośredni następca jest już gotowy. Czy warto cierpliwie poczekać na oficjalną premierę? Niekoniecznie.

iPhone 18e jest już gotowy

Każdy producent planuje swoją ofertę na wiele lat wprzód, choć często potrzebne są korekty w czasie rzeczywistym, ponieważ nie każdy produkt jest tak samo ciepło przyjmowany przez klientów. Ostatnim tego przykładem jest seria Samsung Galaxy S26, która zadebiutowała 25 lutego 2026 roku.

Mówiło się bowiem, że miała składać się z Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge i Galaxy S26 Ultra, podczas gdy Galaxy S25+ miał nie doczekać się bezpośredniego następcy (jak iPhone 16 Plus), ponieważ model z „plusem” sprzedaje się najgorzej. Galaxy S25 Edge sprzedał się jednak jeszcze gorzej, dlatego Koreańczycy ostatecznie zdecydowali się na „klasyczny” skład, eliminując z oferty Galaxy S26 Edge.

iPhone 16e był jednak jednym z najlepiej sprzedających się smartfonów w 2025 roku, dlatego nie dziwne, że Apple zaprezentowało iPhone’a 17e 2 marca 2026 roku. Nie przyniósł on rewolucyjnych zmian, ale kilka istotnych ulepszeń tak – przede wszystkim MagSafe, wydajniejszy procesor i więcej pamięci w bazowej wersji. Na dodatek w Polsce jest tańszy niż iPhone 16e.

iPhone 17e z pewnością powtórzy sukces poprzednika, ale on także w końcu doczeka się następcy. To pewne, ponieważ jeden z renomowanych informatorów z Chin, posługujący się nickiem Digital Chat Station, donosi, że iPhone 18e jest już w pełni gotowy i Apple w każdej chwili może rozpocząć jego produkcję.

To dobrze dla Apple, że iPhone 18e jest już gotowy, ale dla klientów już niekoniecznie

Producenci często kończą prace nad nowymi smartfonami kilka miesięcy przed ich oficjalną premierą, tymczasem iPhone 18e zadebiutuje dopiero za około rok – wiosną 2027 roku. Fakt, że Apple sfinalizowało już jego projekt, może być złym omenem.

Może to bowiem oznaczać, że Amerykanie nie zdecydowali się na żadne istotne zmiany, które wymagałyby dłuższych prac. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że – mówiąc kolokwialnie – „odgrzeją kotleta” i iPhone 18e nie przyniesie nawet tak „dużo” zmian jak iPhone 17e.

Prawdopodobnie otrzyma ekran z Dynamiczną wyspą, o której mówiło się już w kontekście „Siedemnastki”. Niektórzy liczą również na drugi aparat na tyle, aczkolwiek – przynajmniej moim zdaniem – wydaje się to mniej niż bardziej realne.

Tak miał wyglądać iPhone 17e. Ostatecznie taki może być iPhone 18e (źródło: Front Page Tech)

Dla samych Amerykanów ta sytuacja jest natomiast korzystna, ponieważ mogą skupić się na innych modelach, w tym iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i iPhone Fold, których premiera już jesienią 2026 roku. Wtedy też mają zadebiutować nowe urządzenia dla inteligentnego domu z Apple Intelligence z Gemini.