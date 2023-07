Android Automotive w nowych MINI, ale producent nie chce dzielić się danymi z Google

BMW, a więc również marka MINI, najwidoczniej nie jest zbyt chętne do dzielenia się danymi z Google. Producent wprowadzi Android Automotive do kolejnych samochodów i ponownie zrobi to na własnych zasadach, bez pomocy firmy z Mountain View.

Nowy system infotainment w samochodach MINI – Android Automotive, ale bez GMS

Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem, gdy napiszę, że MINI należy do niemieckiego producenta. Oznacza to, że w autach tej marki znajdziemy technologię stworzoną przez BMW – dotyczy to silników, napędów, systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, a także zainstalowanego oprogramowania.

System infotainment w MINI już od dłuższego czasu bazował na BMW iDrive, ale miał znacząco przeprojektowany interfejs, dostosowany do charakteru brytyjsko-niemieckich aut. Nie zmieni się to w najnowszej generacji systemu, ale „pod maską”, zamiast dotychczasowego Linuksa, dostaniemy Androida, a dokładniej Android Automotive.

Warto wspomnieć, że BMW także wprowadziło do swoich samochodów system Android Automotive, ale – co ciekawe – nie do wszystkich. Otóż droższe modele, od serii 3 (wyjątek to seria 2 coupé) w górę, oferują iDrive 8.5, który wciąż jest zbudowany na Linuksie. Natomiast w mniejszych autach, które dostały iDrive 9, mamy już Androida, ale bez usług Google. Dlaczego bez Google? Obiło mi się o uszy, że chodzi m.in. o kwestie prywatności.

MINI Operating System 9 bazuje właśnie na BMW iDrive 9, ale podany jest wraz ze znacząco innym interfejsem. Wygląd systemu został dostosowany do okrągłego ekranu OLED, który znajdziemy się na środku deski rozdzielczej w nowych samochodach omawianej marki. Oczywiście tutaj również będziemy mieli Android Automotive bez usług Google. Nie dostaniemy więc Map Google czy Asystenta Google, tak jak w Renault Austral. Zamiast tego otrzymamy nawigację MINI (bazującą na mapach BMW) i asystenta głosowego reagującego na komendę „Hej, MINI”. Pojawi się jednak sklep z aplikacjami (nie będzie to Google Play) i przykładowo możliwość pobrania Spotify.

Do tego dojdą opcje personalizacji wyglądu systemu infotainment, a także kilka różnych trybów do wyboru – Core, Go-Kart, Green, Balance, Timeless, Vivid, Personal i Trail. Przykładowo po aktywowaniu trybu Go-Kart otrzymamy bardziej sportowy interfejs i bardziej sportową charakterystykę prowadzenia. Z kolei tryb Trail, stworzony z myślą o MINI Countryman, to wirtualny kompas i nałożone dane o nachyleniu pojazdu.

Nie zabraknie innych ciekawych technologii

W nowych MINI, w których zainstalowany zostanie Android Automotive, dostaniemy też funkcję cyfrowego kluczyka. Klasyczny, fizyczny kluczyk będzie można zatem zostawić w domu, a samochód otworzymy i uruchomimy za pomocą smartfona. Oczywiście dostępna ma być obsługa Android Auto i Apple CarPlay.

Na pokładzie znajdą się jeszcze specjalnie zaprojektowane dźwięki, które zostały stworzone dla elektrycznych MINI. Łączność ze światem zapewni wbudowany modem 5G, aktualizacje będą dostarczone w formie OTA, a ponadto dostaniemy bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.