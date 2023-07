Mapy Google w Android Auto doczekały się odświeżenia interfejsu

Użytkownicy Android Auto zaczynają zgłaszać pojawienie się odświeżonego interfejsu w Mapach Google. Owszem, nie jest to ogromna zmiana, ale jak najbardziej widoczna i mającą wpływ na korzystanie z tej popularnej nawigacji.

Odświeżony wygląd Map Google w Android Auto

Na początku tego roku do wielu użytkowników trafił Android Auto z interfejsem Coolwalk, który wprowadza m.in. znacząco przeprojektowany ekran główny. Niedawno mogliśmy natomiast dowiedzieć się o odświeżonym interfejsie Asystenta Google, a teraz pojawiają się pierwsze informacje o zmianach w aplikacji Mapy Google.

W dotychczasowym projekcie elementy sterujące, takie jak oddalenie/przybliżenie mapy, wybór orientacji mapy czy włączenie/wyłączenie głosowych podpowiedzi pojawiały się po prawej stronie, gdy wchodziliśmy w interakcję z aplikacją. Natomiast w przypadku nowego wyglądu wymienione przed chwilą elementy są wyświetlane cały czas na półprzezroczystym pasku umieszczonym przy lewej krawędzi.

Owszem, nie jest to zmiana, która diametralnie zmienia sposób korzystania z nawigacji Google w Android Auto. Jak najbardziej może jednak ułatwić dostęp do elementów sterujących, zwłaszcza nowym użytkownikom, dla których poprzednie rozwiązanie było niekoniecznie intuicyjne. Z drugiej strony, ekran stracił trochę na minimalizmie, ale raczej nie będzie to problemem dla większości osób.

Warto jeszcze dodać, że nowy wygląd jest dostępny tylko, gdy nawigacja wyświetlana jest w trybie pełnoekranowym. Oznacza to, że przyciski sterujące nie są cały czas widoczne na ekranie głównym w Android Auto z interfejsem Coolwalk. To jak najbardziej zrozumiałe, bowiem w tym drugim trybie nawigacja wyświetlana jest na odczuwalnie mniejszej powierzchni, więc zabieranie jej kolejnych „pikseli” byłoby złym pomysłem.

Zmiany wprowadzane są stopniowo

Jak już z pewnością przyzwyczaili się użytkownicy Android Auto, zmiany w wyglądzie wdrażane są etapami. Oznacza to, że nie wszyscy od razu mogą zobaczyć nowy wygląd. Dodam, że mój znajomy, mimo zainstalowania wszystkich dostępnych aktualizacji, twierdzi, że wciąż widzi starszy wygląd.

Należy tutaj wspomnieć, że niektórzy zobaczyli zmieniony interfejs nawigacji w Android Auto w wersji 10.0, a inni otrzymali go już w wersji 9.9. Serwis 9to5Google dodaje, że nowy wygląd pojawił się w aplikacji Mapy Google w wersji 11.90.