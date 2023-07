Strategia Orange się opłaca. Korzystają na niej wszyscy

Wielu osobom nie podoba się, że muszą płacić coraz więcej za usługi (nie tylko) telekomunikacyjne, ale Orange od dawna trzyma się strategii „więcej za więcej”, czyli za wyższą kwotę klienci otrzymują bogatszy pakiet. I przynosi ona wymierne korzyści – operator jest zadowolony.

Dobre wyniki Orange za drugi kwartał 2023 roku

W oficjalnym komunikacie operator przekonuje, że dzięki podejściu „więcej za więcej” rośnie wartość dla firmy, a klienci zyskują więcej korzyści w ramach abonamentu. Tym samym obie strony są zadowolone, a przynajmniej powinny, bo takie są założenia stosowanej już od dłuższego czasu strategii.

A skoro pojawiła się już kwestia korzyści, to od razu przejdziemy do pieniędzy. Przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych wzrosły w drugim kwartale 2023 roku o 5% rok do roku, a z segmentu usług ICT dla biznesu aż o 28%. Jednocześnie wzrosły również przychody ze sprzedaży urządzeń – względem drugiego kwartału 2022 roku o 15%. Orange podaje, że wynika to głównie z popytu klientów na smartfony z wyższej półki cenowej. Łączne przychody polskiego oddziału firmy za drugi kwartał 2023 roku wyniosły 3,224 mld złotych (vs 3,055 mld złotych w Q2 2022, wzrost rok do roku o 5,5%).

Ilu klientów miało Orange na koniec drugiego kwartału 2023 roku?

W okresie od początku kwietnia do końca czerwca 2023 roku operator zyskał 57 tys. użytkowników abonamentowych mobilnych usług głosowych (wzrost o 2% względem drugiego kwartału 2022 roku), a także 14 tys. użytkowników pakietów Orange Love, dzięki czemu łączna liczba klientów konwergentnych pakietów dla domu zwiększyła się o 5% rok do roku.

Największy procentowo wzrost względem analogicznego okresu w 2022 roku, bo 18%, odnotowano jednak w przypadku Orange Światłowodu, ponieważ w drugim kwartale 2023 roku operator zyskał 39 tys. nowych użytkowników tej usługi. Obecnie korzysta z niej już 1,26 mln klientów, co stanowi aż 45% wszystkich użytkowników stacjonarnego internetu od Orange. Dowiedzieliśmy się także, że w zasięgu światłowodu tej firmy jest 7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Za sprawą strategii „więcej za więcej” rośnie też ARPO, czyli średni przychód z oferty. Na przykład przypadku usług konwergentych w drugim kwartale 2023 roku wyniósł on 118,6 złotych, czyli był o 4,3% wyższy niż rok temu i o 2,4% w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku. Z kolei w segmencie usług internetowych ARPO osiągnął kwotę 64 złotych, co oznacza wzrost o 4,4% rok do roku i 3,3% kwartał do kwartału.

Natomiast w przypadku abonamentowych mobilnych usług głosowych ARPO wyniósł w drugim kwartale 2023 roku 29,30 złotych i był wyższy o 3,5% niż w drugim kwartale 2022 roku i o 3,2% niż w pierwszym kwartale 2023 roku. W segmencie usług przedpłaconych ARPO wyniósł zaś 13,90 złotych (wzrost o 11,2% rok do roku). Warto tutaj dodać, że rok do roku Orange straciło 109 tys. użytkowników prepaidów i na koniec Q2 2023 miało ich 4,7 mln. Wynika to jednak z faktu, że rok temu baza klientów usług na kartę ogromnie się zwiększyła za sprawą napływu uchodźców z Ukrainy, którym rozdawano startery za darmo.