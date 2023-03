Nowy BMW iDrive już w tym roku. Firma zapowiada ogromne zmiany

Bawarski producent samochodów zapowiedział nową wersję systemu infotainment BMW iDrive. Co ciekawe, w tym roku wprowadzone zostaną dwa wydania, które „pod maską” będą się znacząco od siebie różnić.

Szybki dostęp do najważniejszych funkcji

Trzeba przyznać, że BMW iDrive w ciągu ostatnich lat znacząco się zmienił pod względem warstwy wizualnej. Dobrze widać to chociażby pomiędzy wersją siódmą, a ósmą. Okazuje się, że kolejne większe zmiany zostaną wprowadzone już wkrótce i zapowiadają się na krok w dobrym kierunku.

BMW iDrive w tym roku doczeka się większej aktualizacji, która wprowadzi zarówno nowe rozwiązania, jak i rozwinie pomysły wdrożone w wersji iDrive 8. Przede wszystkim otrzymamy przeprojektowany, nowy ekran główny, w którym większy priorytet będzie miała systemowa nawigacja. Dodatkowo będą wyświetlane nowe widżety, które umożliwią m.in. sterowanie muzyką czy dostęp do wybranych funkcji z podłączonego smartfona. Należy zauważyć, że widżety będą domyślnie znajdować się blisko kierowcy, co powinno przełożyć się na większą wygodę obsługi.

Nowością, która również powinna odczuwalnie wpłynąć na wygodę obsługi, jest QuickSelect. Na dole ekranu znajdą się ikony często używanych funkcji, jak na przykład muzyka, nawigacja czy telefon. Użytkownik będzie mógł konfigurować, do jakich dokładnie funkcji chce mieć szybki dostęp.

Wprowadzenie ikon na dole ekranu to dobry pomysł, ale należy zauważyć, że kiedyś BMW robiło to w jeszcze lepszy sposób, czyli z wykorzystaniem wielu fizycznych przycisków. Owszem wciąż znajdziemy zestaw przycisków i pokrętło iDirve, ale już niestety nie we wszystkich modelach. Ponadto liczba przycisków została ostatnio znacząco zredukowana.

Dodatkowo treści, w tym również interaktywne widżety, będą dostosowywać się do potrzeb użytkownika. Nowy BMW iDrive będzie po prostu uczył się zachowania kierowcy, aby wyświetlić mu najbardziej potrzebne funkcje w danym momencie. Oczywiście już teraz znajdziemy takie rozwiązanie w BMW, ale najwidoczniej producent zamierza rozbudować tę funkcję.

BMW iDrive zostanie rozbity na dwie wersje

Oczywiście nowy ekran główny będzie sporą zmianą, ale tak naprawdę największa rewolucja będzie miała miejsce „pod maską”. Otóż Niemcy w tym roku wprowadzą iDrive 8.5 i 9.0, przy czym pierwsza wersja będzie skierowana dla większych i droższych modeli, a druga dla tych podstawowych w ofercie. Skąd taka polityka w BMW? Już wyjaśniam.

Okazuje się, że iDrive 8.5 wciąż będzie oparty na Linuksie, tak samo jak iDrive 8 czy 7. Tutaj przede wszystkim zobaczymy zmiany w interfejsie. Dodatkowo obsługa będzie nastawiona nie tylko na dotykowy ekran, ale również na pokrętło iDrive zlokalizowane na tunelu środkowym. Natomiast iDrive 9.0 ma być oparty na Android Automotive, ale co ciekawe, bez usług Google. Ponadto trafi on do tańszych modeli BMW, w których nie znajdziemy już wspomnianego pokrętła.

System operacyjny BMW 8.5 będzie wdrażany stopniowo od lipca 2023 roku w następujących modelach: seria 7, iX, i4, X5, X6 i XM. Natomiast BMW iDrive 9.0 zadebiutuje w BMW serii 2 Active Tourer i X1, które będą produkowane od listopada 2023 roku.