Możesz nie poznać Google Play na swoim tablecie. Szykują się duże zmiany

Google nieustannie stara się ulepszać swój sklep z aplikacjami dla systemu Android. Właśnie zapowiedziano kolejne zmiany, które mają na celu poprawę komfortu użytkowników korzystających z dużych ekranów, takich jak tablety, składane smartfony czy Chromebooki. Co się zmieni?

Google Play ciągle się zmienia

Nie tak dawno temu informowaliśmy o nowej funkcji Google Play, która pozwala użytkownikom zobaczyć, jak dana aplikacja wygląda na różnych urządzeniach. Ta funkcja była stworzona z myślą o wszystkich, którzy korzystają nie tylko ze smartfona, ale aplikacje instalują też na tabletach, smartwatchach, telewizorach czy Chromebookach. Teraz Google idzie o krok dalej, wprowadzając zmiany, które mają na celu poprawę komfortu użytkowników korzystających z dużych ekranów.

W związku z tym, Google Play na tabletach z Androidem zyska nowy wygląd. Zmiany są dość duże i dotyczą zarówno samego interfejsu, jak i sposobu prezentowania aplikacji. Nowy design jest bardziej przejrzysty i intuicyjny, a aplikacje są teraz prezentowane w sposób, który ułatwia ich odkrywanie i porównywanie.

Nowy design to nie wszystko

Zapowiedziano cztery główne zmiany, które mają na celu pomóc użytkownikom znaleźć wysokiej jakości aplikacje na urządzeniach z dużymi ekranami: odświeżone strony z listą aplikacji, zmiany w rankingach, uproszczoną nawigację po sklepie oraz możliwość korzystania z podzielonego ekranu podczas wyszukiwania.

Nowy wygląd Google Play (źródło: Android Developers Blog)

Strony z listą aplikacji zostały odświeżone, tak, żeby lepiej prezentować funkcjonalność aplikacji. Gry, które w swojej prezentacji mają umieszczone wysokiej jakości filmy, będą wyświetlać baner z wideo na górze strony, co pozwoli użytkownikom na lepsze poznanie gry i zrozumienie rozgrywki. Szczegóły aplikacji i gier zostały również zreorganizowane na stronach w układzie wielokolumnowym, przynosząc więcej treści bliżej góry strony.

W Google Play zmieni się również podejście do rankingów, aby promować wysokiej jakości aplikacje, które dobrze prezentują się na dużych ekranach. Aplikacje i gry, które przestrzegają wytycznych tworzenia apek na większe urządzenia, będą teraz wyżej w wynikach wyszukiwania i na stronie głównej Aplikacji i Gier.

Zmiany dotknęły również nawigacji po sklepie. Została ona uproszczona, m.in. przez przeniesienie menu do lewego paska nawigacji. To ułatwia dostęp do elementów menu dla wszystkich korzystających z urządzeń z większym wyświetlaczem, zwłaszcza gdy urządzenie jest trzymane poziomo.

Wyszukiwanie aplikacji z funkcją podzielonego ekranu (źródło: Android Developers Blog)

Ostatnia zmiana zapowiedziana przez Google dotyczy wyszukiwania, które ma ułatwić odkrywanie i porównywanie aplikacji bezpośrednio na stronie z wynikami wyszukiwania. Google Play wprowadza możliwość korzystania funkcji z podzielonego ekranu, wyświetlając wyniki wyszukiwania i strony z detalami aplikacji obok siebie. Google informuje, że zmiany, o których mowa mają być wprowadzane stopniowo w najbliższych tygodniach.