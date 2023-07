Co za fart! Spotify Premium drożeje w 50 krajach, ale nie w Polsce

Nie można powiedzieć, że Spotify w jakiś sposób nas wyróżniło, ale brak złych wiadomości do czasem dobra wiadomość. W tym wypadku uniknęliśmy podwyżek subskrypcji wersji Premium.

Podwyżki tu i tam

Człowiek ostatnimi czasy już przywykł do tego, że ceny poszczególnych usług wyraźnie podskoczyły. Z pewnością bardziej odczuwają to te osoby, które opłacają kilka subskrypcji jednocześnie.

Niektórych z nas niespecjalnie ucieszyły wieści, że zapłacimy drożej za rzeczy dostarczane nam przez Apple, jak choćby. A lista firm, które zażyczyły sobie więcej za swoje abonamenty, jest długa. I nie chodzi tylko zagranicznych gigantów branży technologicznej, platform VOD, ale także o operatorów telefonii komórkowych czy dostawców internetu.

Bywa, że lista krajów, w których cena danej usługi wzrasta, jest niewielka, a i tak obrywamy rykoszetem (Apple, dzień dobry). Tym razem jest inaczej. Z ostatniej fali podwyżek, subskrybenci Spotify Premium wychodzą obronną ręką.

Spotify drożej, ale nie u nas (hehe)

Przedstawicielstwo Spotify potwierdziło, że zmieniają się ceny świadczenia usługi Spotify Premium. Podwyżki dotkną Stanów Zjednoczonych i mieszkańców ponad 50 krajów, czyli mniej więcej 1/4 krajów, w których Spotify w ogóle działa.

W USA plany Premium, Family i Student będą droższe o 1 dolara miesięcznie, a plan Duo – o dwa dolary. Osoby, których dotyczy korekta cen, będą otrzymywać specjalne maile.

W Polsce ceny pozostają bez zmian, co wydaje się być albo szczęśliwym zrządzeniem losu, albo Spotify jeszcze nie zdecydował, jak bardzo chce nas zgnębić. Tak czy siak, aktualne ceny Spotify Premium przedstawiają się następująco:

Spotify Premium Individual dla jednej osoby – 19,99 złotych miesięcznie,

dla jednej osoby – miesięcznie, Spotify Premium Duo dla dwóch osób – 24,99 złotych miesięcznie,

dla dwóch osób – miesięcznie, Spotify Premium Family dla 6 osób – 29,99 złotych miesięcznie,

dla 6 osób – miesięcznie, Spotify Premium Student dla studentów – 9,99 złotych miesięcznie.

Każdy z planów można wypróbować przez 1 miesiąc bez ponoszenia żadnych kosztów.

Skoro w Polsce nie ma podwyżek (na co przecież nikt nie narzeka), to może Spotify mogłoby wprowadzić u nas jakieś inne zmiany, hm? Na przykład Spotify HiFi? To byłoby coś.