Dzięki tej ofercie Play zyskasz darmowego Netflixa i unikatowy gadżet z Wiedźmina

Jeśli jesteś fanem Wiedźmina, to z pewnością wiesz, że już dzisiaj premiera drugiej części 3. sezonu serialu na Netflixie. Z tej okazji Play przygotował coś, co z pewnością przyciągnie Twoją uwagę. Dzięki specjalnej ofercie nie tylko możesz zyskać dwa miesiące dostępu do Netflixa za darmo, ale również zgarnąć unikatowy gadżet z Wiedźmina.

Ta oferta to gratka dla fanów Wiedźmina

Play to operator znany z tego, że co jakiś czas zaskakuje swoich klientów niestandardowymi pomysłami na oferty i promocje. Nie inaczej jest i tym razem, ponieważ firma przygotowała niecodzienne połączenie usług telekomunikacyjnych oraz serialu Wiedźmin.

W ramach najnowszej promocji wszyscy, którzy zdecydują się na jedną z usług: abonament M, L, HOMEBOX lub ofertę Telewizja MAX, otrzymają darmowy, dwumiesięczny dostęp do serwisu Netflix w Planie podstawowym, ale to nie wszystko. Jeśli podpiszesz lub przedłużysz umowę w jednym z wybranych salonów Play, dostaniesz dodatkowo unikatową czapkę z logo kultowego serialu Wiedźmin.

Promocja jest dostępna w salonach w następujących miastach: Bielany Wrocławskie, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Warszawa i Wrocław. To świetna okazja dla wszystkich fanów Geralta, Jaskra, Yennefer i innych postaci ze świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego, aby połączyć swoje zamiłowanie do serialu z korzystaniem z usług fioletowego operatora.

źródło: Play

Jakie oferty obejmuja promocja Play?

Powyżej opisana, nowa promocja Play obejmuje kilka ofert tego operatora. W związku z tym warto przyjrzeć się im bliżej, by przekonać się, czy czapka nie jest tutaj jedynym wyjątkowym dodatkiem.

Abonament M kosztuje obecnie 65 złotych miesięcznie. Klienci zyskują dzięki niemu nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, dostęp do telewizji Play Now oraz pakiet 120 GB internetu. Z kolei za abonament L trzeba zapłacić 20 złotych więcej, czyli 85 złotych miesięcznie. Od wersji M odróżnia go wielkość paczki internetu, która w tym przypadku wynosi 240 GB. Abonament HOMEBOX kosztuje zaś 95 złotych co miesiąc i zawiera 300 GB internetu + dodatkową kartę SIM z pakietem 300 GB.

Warto zauważyć, że standardowo do ww. abonamentów dodawany jest darmowy, 30-dniowy dostęp do serwisu Netflix. Dzięki ofercie dla fanów Wiedźmina można więc zyskać nie tylko czapkę, ale także dodatkowy darmowy miesiąc dostępu do tej platformy streamingowej.

Nieco inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o skorzystanie ze specjalnej oferty operatora w sytuacji, gdy jesteśmy nowym klientem i chcielibyśmy zdecydować się na podpisanie umowy na jeden z pakietów Telewizji MAX, których ceny wynoszą w zależności od wybranego wariantu: 60 złotych, 65 złotych lub 85 złotych miesięcznie. Klienci Play mogą natomiast liczyć na rabat w wysokości 20 złotych co miesiąc w każdym przypadku.

Chociaż te opcje różnią się między sobą, to łączy je jedno – do wszystkich operator dodaje dwumiesięczny dostęp do Netflixa. Jedynym gratisem przy skorzystaniu z nowej promocji będzie zatem w tym wypadku czapka z logo Wiedźmina. Play podkreśla, że jest ona unikatowa, więc dla fanów serialu nadal może być to nie lada gratka.

Oszczędności z tytułu gratisowego dostępu do Netflixa wyniosą dokładnie 58 złotych, ponieważ Plan Podstawowy kosztuje na miesiąc 29 złotych. Oferuje on możliwość oglądania filmów i seriali w jakości HD na jednym urządzeniu jednocześnie. Ta sama zasada tyczy się pobierania wideo.