Jest już Android 12 i Android 11, a najpopularniejsza wciąż jest starsza wersja Androida

Android 11 jest z nami od 14 miesięcy. Pomimo to nadal nie jest to najczęściej występująca na smartfonach wersja systemu. W chwili obecnej na większej liczbie urządzeń zainstalowana jest starsza wersja systemu autorstwa Google.

Aktualizacje Androida? Trudny temat…

Chyba każdy użytkownik systemu Android wie, że temat aktualizacji jest nieco drażliwy. Nie ma się co oszukiwać – Apple zdecydowanie lepiej radzi sobie z tym tematem. Najlepszym dowodem na to jest historia długości wsparcia poszczególnych modeli. Najnowsza wersja systemu, czyli iOS 15, jest dostępna także dla iPhone’a 6s, a więc urządzenia, które jest z nami od 2015 roku.

Android 12 to przede wszystkim sporo zmian w wyglądzie systemu (fot. Google)

W przypadku Androida na próżno szukać modelu z tak długim wsparciem. Wydaje się jednak, że powoli producenci zaczynają dostrzegać problem związany z aktualizacjami. Na przykład Samsung zapowiedział wieloletnie wsparcie aktualizacjami bezpieczeństwa nawet starszych urządzeń, a także wydanie najnowszych wersji systemu dla wielu flagowych smartfonów. Nie jest to poziom, jakim może pochwalić się Apple, jednakże cieszy krok w dobrym kierunku.

Android 11? Króluje Android 10

Zbliża się koniec 2021 roku, a więc przychodzi czas na podsumowania. Na rynku dostępny jest już Android 12, który swoją premierę miał 19 października br. Minie jeszcze trochę czasu, zanim wersja ta trafi na urządzenia od innych producentów, w związku z tym nie jest ona jeszcze brana pod uwagę w najnowszych statystykach.

Jak pokazują dane z Android Studio, to Android 10 (Q) z 2019 roku jest najbardziej rozpowszechnioną wersją systemu na świecie – jest obecny na 26,5% wszystkich urządzeń. Ubiegłoroczna wersja systemu, tj. Android 11 (R), może pochwalić się wynikiem na poziomie 24,2%. Biorąc pod uwagę dane historyczne, to bardzo dobry rezultat, jak na „tylko” roczną obecność na rynku. Niewiele zabrakło do tego, aby to właśnie Android 11 królował w rankingu.

Kolejne miejsca w zestawieniu bez zaskoczenia są dyktowane przez staż systemu. Ostatni stopień podium przypadł Androidowi 9 (Pie) z całkiem wysokim wynikiem na poziomie 18,2%. Idąc dalej, na liście znajdziemy takie wersje, jak Android 8 Oreo, Android 7/7.1 Nougat czy Android 6 Marshmallow.

Udział wersji systemu Android na rynku (fot. 9to5Google)

O tym, jak będą wyglądać statystyki pod koniec przyszłego roku, w dużej mierze zadecydują producenci i ich tempo wprowadzania najnowszej wersji systemu, a więc Androida 12. Ponadto należy także pamiętać, że w przyszłym roku zadebiutuje wersja systemu oznaczona literką „L”, stworzona z myślą o tabletach i składanych smartfonach.