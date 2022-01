Samsung-już-legenda dostaje Androida 12!

Pracownicy producenta z Korei Południowej uwijają się w ukropie, dostarczając aktualizację do Androida 12 i One UI 4 dla kolejnych urządzeń, zarówno smartfonów, jak i tabletów. Teraz otrzymuje ją kolejny model, który w Polsce cieszył się i wciąż cieszy się ogromną popularnością.

Reklama

Ultrapopularny Samsung dostaje aktualizację do Androida 12 i One UI 4 w Polsce!

Brakłoby nam palców u rąk, żeby policzyć wszystkie smartfony i tablety Galaxy, które otrzymały aktualizację do Androida 12 i One UI 4.0. Najnowsza wersja oprogramowania (z niekoniecznie najnowszymi poprawkami zabezpieczeń Androida) dostępna jest już w Polsce m.in. dla tabletów z serii Galaxy Tab S7 oraz smartfonów z linii Galaxy Z, Galaxy Note 20, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy S10 i wybranych z rodziny Galaxy A.

fot. Mateusz K.

Ponadto aktualizacja do Androida 12 i One UI 4.0 trafiła też do posiadaczy Galaxy S20 FE 5G (jeden z naszych Czytelników dał znać na Facebooku Tabletowo, że egzemplarze z dystrybucji Play również mogą ją już pobierać), jednak wciąż czekały na nią osoby, które kupiły Galaxy S20 FE 4G.

Reklama

Nareszcie także i na ich smartfony w końcu przyszła pora – nasz Czytelnik Mateusz dał nam dziś znać, że jego Galaxy S20 FE 4G (SM-G780G), czyli z procesorem Qualcomm Snapdragon 865, również otrzymał aktualizację do Androida 12 i One UI 4.0.

Co ciekawe, na stronie Samsunga nie ma informacji, że Galaxy S20 FE 4G (SM-G780G) otrzymał aktualizację do Androida 12 i One UI 4.0. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wersji SM-G780F, czyli modelu z procesorem Exynos 990.

Z kolei dla Galaxy S20 FE 5G, którzy dostał nowy system już na początku stycznia 2022 roku, rozsyłana jest kolejna aktualizacja z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń Androida, datowanymi na 1 stycznia 2022 roku. Wraz z Androidem 12 i One UI 4.0 otrzymał bowiem starsze, z 1 grudnia 2021 roku. Podobnie jest w przypadku modelu SM-G780G – on także dostał grudniowe, ale zapewne lada chwila zyska styczniowe.