Ten smartfon to gamingowa bestia. Teraz kupisz go w Polsce

REDMAGIC 8 Pro to smartfon dla wszystkich, których pasją są gry mobilne. To prawdziwa bestia, która nie tylko oferuje imponującą moc, ale także przyciąga uwagę swoim wyglądem. Chwilę musieliśmy na to poczekać, ale smartfon jest już dostępny w Polsce. Tanio jednak nie jest…

Co oferuje REDMAGIC 8 Pro?

Na tę premierę polscy użytkownicy musieli sobie trochę poczekać. Przypomnijmy, że REDMAGIC 8 Pro został oficjalnie zaprezentowany przez producenta na początku stycznia 2023 roku. Mamy już czerwiec i smartfon właśnie wkracza do kraju nad Wisłą. To gamingowy sprzęt, który zdecydowanie wyróżnia się na tle innych i to nie tylko przez swój niecodzienny design, który jednak wielu graczom może przypaść do gustu.

Przypomnijmy krótko, jakie podzespoły znalazły się na pokładzie tej gamingowej bestii. Smartfon jest wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2. W zależności od wersji, z chipsetem w REDMAGIC 8 Pro współpracuje 12 lub 16 GB RAM LPDDR5x oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0.

Jednym z najważniejszych elementów każdego smartfona dla graczy jest ekran, a REDMAGIC 8 Pro nie zawodzi też w tej kwestii. Oferuje 6,8-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o rozdzielczości 2480×1116 pikseli oraz stosunku panelu do frontowej powierzchni na poziomie 93,7%. Ekran zapewnia maksymalną jasność na poziomie 1300 nitów i technologię Independent Pixel Drive, co przekłada się na jeszcze lepszą jakość obrazu.

Źródło: REDMAGIC

Co więcej, REDMAGIC 8 Pro nie zapomina o potrzebie dobrej jakości dźwięku. Oferuje dźwięk w stereo korzystający z technologii DTS: X Ultra oraz możliwość synchronizacji dźwięku z oświetleniem RGB z tyłu urządzenia. A dla tych, którzy wciąż cenią tradycyjne słuchawki, smartfon ten oddaje do dyspozycji gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Ponadto REDMAGIC 8 Pro korzysta ze specjalnej, 10-warstwowej powierzchni chłodzącej oraz oferuje swoim użytkownikom nakładkę systemową dedykowaną do mobilnego gamingu. Energię do wszystkich podzespołów dostarcza akumulator o pojemności 6000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 65 W.

Ile trzeba zapłacić w Polsce za ten smartfon?

Mówiąc o cenie, warto przypomnieć, ile smartfon ten kosztował w dniu swojej premiery. Wówczas wariant z 12 GB RAM został wyceniony na 649 euro (~2920 złotych), a urządzenie z 16 GB RAM na pokładzie na 799 euro (~3590 złotych).

Jeśli chodzi o cenę REDMAGIC 8 Pro w naszym kraju, to jest ona sporo wyższa od tej w dniu premiery, przeliczanej z euro. Wersja z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane kosztuje 4199 złotych, natomiast wariant z 16 GB RAM i 512 GB przestrzeni dyskowej jest dostępny za 5299 złotych.

Obecnie smartfon jest dostępny wyłącznie w sklepach sieci x-kom. Czy są wśród Was osoby zainteresowane jego zakupem? Dajcie nam znać w komentarzach.