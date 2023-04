Google poczyniło kolejny, znaczący krok, który przybliża nas do nieuchronnego wydania finalnej wersji systemu Android 14. Amerykański gigant poinformował, że jego pierwsza beta została właśnie udostępniona. Co przynosi?

Pierwsza beta systemu Android 14 dostępna. Co dalej?

8 lutego 2023 roku Google udostępniło pierwszy Developer Preview Androida 14, a równo miesiąc później drugi Developer Preview i jednocześnie ostatni, ponieważ kolejnym etapem testowania najnowszego systemu miała być pierwsza beta, której wydanie planowano w kwietniu. Gigant z Mountain View poinformował dziś, że jest ona już dostępna.

Android 14 – harmonogram (źródło: Google)

Google zaktualizowało harmonogram prac nad Androidem 14 – w najnowszej jego odsłonie zaznaczono wydanie pierwszej wersji beta. Kolejna pojawi się w maju – bardzo prawdopodobne, że jej udostępnienie zostanie ogłoszone podczas Keynote Google I/O 2023, które zaplanowane jest na 10 maja br.

Następnie gigant z Mountain View planuje jeszcze dwie wersje beta – trzecia zostanie udostępniona w czerwcu i jednocześnie wtedy Android 14 osiągnie status Platform Stability, a czwarta i ostatnia w lipcu. Gotowy dla „regularnych użytkowników” system Google wyda w trzecim kwartale 2023 roku – można spodziewać się tego w sierpniu lub wrześniu.

Amerykanie nigdy nie podają dokładnych terminów udostępniania kolejnych wersji, dlatego – podobnie jak Developer Preview 1 i 2 oraz pierwsza beta – finalne wydanie Androida 14 najpewniej zostanie udostępnione bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi.

Android 14 beta 1 – co nowego?

Pierwsza beta to znaczący krok w rozwoju nowego systemu, dlatego zainteresowani mają prawo oczekiwać informacji na temat nowości, jakie przynosi. I nie będą zawiedzeni, ponieważ Google wymieniło kilka z nich. Pierwszą jest wyświetlanie ikony strzałki przy bocznej krawędzi, gdy użytkownik wykona gest powrotu. Pojawi się ona przy tej krawędzi, przy której zostanie wykonany gest wstecz. Co ważne: jej design będzie spójny z wyglądem systemu urządzenia.

źródło: Google

Kolejną nowością, jaką przynosi Android 14 beta 1, jest umożliwienie deweloperom personalizacji menu udostępniania – może się ono różnić w zależności od programu, bowiem ich twórcy mogą dodać do nich własne działania. Ponadto Google wspomina o wykorzystywaniu większej liczby sygnałów z aplikacji do określenia rankingu celów bezpośredniego udostępniania – oznacza to na przykład, że na liście osób powinny pojawić się te, z którymi użytkownik utrzymuje regularny kontakt, a nie wybrane według niezrozumiałego algorytmu (często dawno zapomniane lub nieutrzymywane kontakty).

źródło: Google

Ważną nowością, jaką przynosi jeszcze Android 14 beta 1, jest też funkcja stworzona z myślą o prywatności osób z niepełnosprawnościami – ma ona ochronić ich dane osobowe, a także uchronić przed nieintencjonalnym wykonaniem „krytycznych działań”, takich jak przelanie pieniędzy lub sfinalizowanie transakcji w aplikacji zakupowej.

8 Ocena

Android 14 wprowadza bowiem atrybut accessibilityDataSensitive, który umożliwia dostęp do wybranych widoków w aplikacjach tylko usługom ułatwień dostępu, zweryfikowanych pomyślnie przez Play Protect. Dzięki temu użytkownik będzie wiedział, co się znajduje na ekranie i nic przez przypadek nie kliknie – wspomniane widoki nie będą bowiem dostępne bez korzystania z usług ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Android 14 beta 1 – dostępność

Aktualnie Android 14 beta 1 jest dostępny aktualnie dla właścicieli następujących smartfonów: