Android, Wear OS i Portfel Google zyskają nowe funkcje. Zobacz jakie

Google nieustannie rozwija swoje najpopularniejsze platformy i aplikacje. Dziś amerykański gigant ogłosił pokaźną dawkę nowości, z jakich będą mogli korzystać posiadacze urządzeń z systemem Android i Wear OS.

Nowe funkcje w systemie Android i Wear OS

Pierwszą z zapowiedzianych dziś nowości jest Praktyka czytania (ang. Reading practice), która według zapewnień Google ma pomóc „nowym czytelnikom” poprawić swoje słownictwo oraz umiejętności rozumienia z pomocą tysięcy ebooków dla dzieci w sklepie Google Play – pozycje z tą funkcją są oznaczone etykietą „Practice”. Użytkownik może na swoim smartfonie i tablecie z Androidem usłyszeć wymowę, ćwiczyć błędnie wymawiane słowa i otrzymywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. Niestety, ta funkcja na tę chwilę nie jest dostępna w Polsce.

źródło: Google

Google ogłosiło dziś też dostępność trzech nowych widżetów z aplikacji Google TV, Google Finance i Google News. Pierwszy zapewni użytkownikowi spersonalizowane propozycje filmów i programów, drugi szybki podgląd kursów wybranych akcji, zaś trzeci listę najciekawszych zdaniem Google nagłówków.

źródło: Google

Kolejna nowość dotyczy aplikacji Spotify na Wear OS – Google poinformowało o dostępności nowych kafelków i skrótów na tarczy, dzięki którym użytkownik zyska m.in. możliwość uruchomienia… własnego „AI DJ-a”.

źródło: Google

Google poinformowało też o nowej funkcji aplikacji Keep na Wear OS – od teraz użytkownicy będą mogli dodać kafelek, aby uzyskać szybki dostęp do wybranej notatki lub listy rzeczy do zrobienia na zegarku. W tym celu wystarczy przesunąć palcem po kafelkach i znaleźć przypiętą notatkę.

Równocześnie Google po raz kolejny dodało nowość do Emoji Kitchen w klawiaturze Gboard, która pozwala łączyć emoji w oryginalne naklejki – od teraz użytkownicy mogą łączyć emoji o tematyce wodnej, aby „pomóc ochłodzić się tego lata”.

źródło: Google

Google daje od teraz też użytkownikom możliwość sprawdzenia, czy ich adres w poczcie Gmail można znaleźć w dark webie. Jednocześnie zapewni im wskazówki dotyczące działań, jakie mogą podjąć, aby chronić się w internecie. Funkcja ta początkowo będzie dostępna wyłącznie dla subskrybentów pakietu Google One w Stanach Zjednoczonych, ale w ciągu nadchodzących miesięcy dostęp do niej otrzymają też mieszkańcy ponad 20 innych krajów (niestety nie podano ich listy).

źródło: Google

Portfel Google też zyska nowe funkcje

Użytkownicy będą mogli dodać do Portfela Google kartę wstępu z kodem kreskowym lub QR, nawet jeśli nie mają jej fizycznie przy sobie – wystarczy, że wcześniej zrobili jej zdjęcie. W takiej sytuacji należy wybrać je z Galerii, a aplikacja rozpozna zawarte na niej dane i utworzy jej cyfrowy odpowiednik.

źródło: Google

Ponadto użytkownicy będą mogli w prosty sposób dodać do Portfela Google przepustki, wygenerowane w aplikacji Wiadomości z włączoną usługą RCS. Umożliwi ona bowiem m.in. zakończenie procesu odprawy z jej poziomu – początkowo jednak tylko dla pasażerów Vietnam Airlines i Renfe. Podobnie restauracje mogą korzystać z systemów rezerwacji, takich jak TagMe, do wysyłania swoim klientom szczegółów rezerwacji, które można zapisać w Portfelu.

źródło: Google

Oprócz tego Google zapowiedziało też możliwość dodania do Portfela m.in. National Insurance Number z aplikacji HM Revenue & Customs – mowa tu oczywiście o użytkownikach w Wielkiej Brytanii. Aby jednak podejrzeć zawarte na takiej karcie informacje, trzeba będzie się zweryfikować, na przykład za pomocą skanera odcisków palców lub wpisując kod PIN.