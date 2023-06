Promocja dla wybranych – Viaplay za pół ceny na rok

Viaplay to stosunkowo młoda platforma streamingowa, która coraz mocniej zyskuje w naszym kraju na popularności. Teraz serwis przygotował specjalną promocję, dzięki której można uzyskać do niego dostęp na rok za połowę ceny. Nie jest to jednak okazja dla wszystkich – trzeba spełnić specjalne warunki.

Promocja Viaplay nie dla wszystkich

Viaplay to nie tylko filmy i seriale, ale także transmisje sportowe (z którymi swoją drogą było już naprawdę sporo problemów). Platforma streamingowa w marcu tego roku, chcąc przekonać do siebie nowych klientów, wprowadziła pakiet, który kosztuje zaledwie 15 złotych miesięcznie i daje dostęp do całej bazy filmów i seriali, ale bez transmisji sportowych.

Teraz firma przygotowała nową ofertę, która również może przyczynić się do wzrostu popularności serwisu. Specjalna promocja Viaplay jest skierowana do restauracji, barów i innych lokali gastronomicznych, które chcą emitować publicznie treści z platformy.

Alexander Bastin, Chief Commercial Officer Viaplay Group w Europie kontynentalnej i krajach bałtyckich podkreśla, że taki ruch to odpowiedź na rosnącą popularność wspólnego oglądania transmisji sportowych na żywo w pubach i klubach. Jednak ta oferta nie jest dostępna dla wszystkich. Cena licencji jest uzależniona od powierzchni danego lokalu, a promocja zapewniająca 50% zniżki obowiązuje tylko do końca czerwca 2023 roku.

Ile to kosztuje?

Cena licencji Viaplay dla lokali gastronomicznych zależy od ich powierzchni. Dla tych o powierzchni poniżej 150 metrów kwadratowych cena wynosi 599 złotych. Lokale o powierzchni od 150 do 500 metrów kwadratowych będą musiały zapłacić już 1099 złotych, a z kolei dla restauracji, pubów lub barów, których powierzchnia przekracza 500 metrów kwadratowych, cena wzrasta o kolejne 500 złotych, czyli wynosi dokładnie 1599 złotych.

Są to ceny netto, które obowiązują przy umowie na 12 miesięcy. W ramach promocji każdy, kto do końca czerwca 2023 roku wykupi licencję na rok, otrzyma 50% zniżkę na cały ten okres.

Warto przypomnieć, że w ofercie platformy znajdują się transmisje m.in. piłkarskiej Premier League, Bundesligi, Ligi Europy i Ligi Konferencji, NHL i wyścigów Formuły 1, a więc wydarzeń, które mogą przyciągnąć wielu fanów sportowych emocji.