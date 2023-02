iOS 16 radzi sobie dobrze, iPadOS 16 naprawdę słabo. Apple podało dane

iOS 16 i iPadOS 16 są z nami już od kilku miesięcy. Natomiast teraz Apple postanowiło podzielić się wynikami tych systemów operacyjnych, a dokładnie ich popularnością na iPhone’ach i iPadach.

iOS 16 – jak radzi sobie na iPhone’ach?

Jak przed chwilą wspomniałem, iOS 16 został udostępniony kilka miesięcy temu – Apple pokazało system w czerwcu podczas zeszłorocznej konferencji WWDC, a w finalnej wersji trafił w ręce użytkowników we wrześniu. Wśród głównych nowości znalazł się przeprojektowany ekran blokady, ulepszony tryb skupienia, nowości w niektórych aplikacjach systemowych (np. Poczta, Zdjęcia i Wiadomości) czy inteligentne wycinanie obiektów ze zdjęć.

Owszem nowości nie było zbyt wiele, ale najwidoczniej to wystarczyło, aby zachęcić użytkowników do zainstalowania aktualizacji. Z danych udostępnionych przez Apple wynika, że iOS 16 trafił na 81% urządzeń z iOS, które zostały wprowadzone w ciągu ostatnich czterech lat. Tutaj udziały iOS 15 wynoszą 15%, a jeszcze starsze wersje to skromne 4%. Zdecydowanie firma Tima Cooka nie ma powodów do wstydu.

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę wszystkie urządzenia, to udziały najnowszego iOS wynoszą 72%. Z kolei iOS 15 to 20%, a wszystkie starsze wersje znajdują się na 8% iPhone’ów. Jak zwraca uwagę serwis 9to5Mac, trudno zestawić iOS 16 z adopcją iOS 15 w zeszłym roku, bowiem Apple wówczas udostępniło dane miesiąc wcześniej. Można jednak wspomnieć, że „Piętnastka” w styczniu 2022 roku była zainstalowana na 72% urządzeń wprowadzonych w ciągu ostatnich lat.

iPadOS 16 bez rewelacji

Owszem iPadOS 16 został wydany później niż iOS 16 – stabilną wersję udostępniono 24 października 2022 roku. Mimo tego, wyniki są dalekie od zadowalających. Otóż iPadOS 16 jest zainstalowany na 53% iPadów wprowadzonych w ciągu ostatnich lat. Starsza wersja wciąż trzyma się dobrze z wynikiem na poziomie 39%. Jeśli natomiast pod uwagę weźmiemy wszystkie iPady, to odpowiednio mamy 50% dla iPadOS 16 i 37% dla iPadOS 15.

Co więcej, najnowsza wersja iPadOS przyjmuje się gorzej na rynku niż poprzednia – około 7 punktów procentowych gorzej. Tymczasem przypominamy, że Apple ostatnio wydało aktualizacje dla iPhone’ów i iPadów, które usuwają lukę bezpieczeństwa i wprowadzają inne poprawki.