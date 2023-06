Nowy sklep internetowy i aplikacja Castorama. Zobacz, co się zmieniło

Marki Castorama chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To jedna z najbardziej znanych sieci sklepów z asortymentem do domu i ogrodu. Firma wprowadziła istotne zmiany w swoim sklepie internetowym oraz aplikacji mobilnej. Nowe rozwiązania mają na celu ułatwienie zakupów, poprawę komunikacji z obsługą klienta oraz zwiększenie dostępności produktów. Co się zmieniło?

Nowy sklep internetowy Castorama

Nowa platforma zakupowa Castoramy oferuje klientom szereg korzyści, o których informuje firma w swoim komunikacie. Przede wszystkim zwiększyła dostępność produktów w ofercie online do ponad 60 tysięcy artykułów. Jak mówi Beniamin Schön, dyrektor ds. klienta i digitalu w Castorama Polska, „wprowadzenie nowej platformy to ważny krok w rozwoju firmy, zapewniający klientom wygodne i proste w obsłudze rozwiązanie”.

Dodatkowo wprowadzono funkcję automatycznego przypisywania najbliższego sklepu na podstawie kodu pocztowego. Dzięki temu klienci mogą wygodnie zamawiać produkty w trybie „click and collect” lub „click and delivery”, oszczędzając na kosztach dostawy i skracając czas oczekiwania na zamówienie.

Firma przypomina też, że w zeszłym roku wprowadziła w swoich sklepach Castomaty – skrytki automatyczne, które umożliwiają odbiór zamówienia złożonego telefonicznie lub w sklepie internetowym 24/7, już po 2 godzinach od zakupu. Dzięki temu klienci mogą odbierać swoje zamówienia w dogodnym dla siebie czasie.

Nowy sklep internetowy Castorama (fot. Tabletowo.pl)

Zmiany także na urządzeniach mobilnych

Nowości objęły nie tylko sklep internetowy. Aplikacja mobilna Castorama również przeszła gruntowną metamorfozę. Zdecydowanie najważniejszą informacją jest fakt, że jest ona teraz w pełni spójna z wersją desktopową sklepu, co z pewnością ułatwi klientom zakupy.

Aplikacja mobilna Castorama (fot. Tabletowo.pl)

W komunikacie możemy przeczytać również, że dzięki stabilnemu środowisku strona internetowa oraz aplikacja mobilna działają płynnie, a wyszukiwanie produktów stało się jeszcze prostsze i bardziej trafne.

Nowa wersja platformy na desktop i mobile jest jeszcze bardziej przejrzysta, prosta i intuicyjna w obsłudze, co odwzorowuje naszą misję, aby na każdym etapie pomagać wszystkim klientom w dokonaniu efektywnych zakupów i polepszaniu ich warunków mieszkaniowych. Beniamin Schön.

Firma dodaje, że nowe rozwiązania są stale monitorowane i reaguje na wszelkie uwagi, które są zgłaszane przez klientów, a usprawnienia w sklepie internetowym i aplikacji są wprowadzane na bieżąco.