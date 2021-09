Apple co roku prezentuje nowe wersje systemów w czerwcu na konferencji WWDC, a następnie rozpoczyna beta testy (najpierw dla deweloperów, później również publiczne) i jesienią udostępnia gotowe systemy dla wszystkich użytkowników. Kalendarzowa jesień zaczyna się dopiero w czwartek, ale iOS 15, iPadOS 15 i WatchOS 8 są już dostępne do pobrania.

iOS 15, iPadOS 15 i WatchOS 8 już dostępne do pobrania

Jak zawsze Apple udostępniło aktualizację systemu o godzinie 19:00 czasu polskiego. Jeżeli masz włączoną opcję automatycznego pobierania nowego oprogramowania z serwerów giganta z Cupertino, prawdopodobnie Twój sprzęt już ją sobie ściąga i zainstaluje, gdy będzie gotowa.

Reklama

Jeśli natomiast nie wiesz, czy Twój iPhone zaczął pobierać iOS 15, wejdź w Ustawienia – Ogólne – Uaktualnienia. Aktualizację do najnowszego systemu Apple otrzymają wszystkie smartfony, począwszy od modeli iPhone 6S i iPhone 6S Plus (iPhone SE 1. generacji również), a także iPod touch 7. generacji.

Najnowsze, zaprezentowane w ubiegłym tygodniu modele iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro zostaną dostarczone klientom z fabrycznie wgranym iOS 15. Niektórzy z nich trochę jednak na to poczekają, bo na przykład w sklepie Apple terminy dostawy zamówionych w przedsprzedaży smartfonów przesunęły się już na październik 2021 roku.

System WatchOS 8 dostaną Apple Watch series 3, Apple Watch series 4, Apple Watch series 5, Apple Watch series 6, Apple Watch series 7 (gdy już trafi do sprzedaży) i Apple Watch SE. Jeżeli natomiast chodzi o iPady, które otrzymają iPadOS 15, to ich lista prezentuje się następująco:

iOS 15 – co nowego?

Użytkownicy smartfonów z iOS 15 dostaną do dyspozycji nową funkcję SharePlay, dzięki której będą mogli słuchać muzyki lub udostępniać ekran, równolegle prowadząc rozmowę przez FaceTime. Ponadto Apple zapewnia, że poprawi się jakość rozmów, a osoba mówiąca będzie odpowiednio wyróżniona na ekranie.

Ważną nowością w iOS 15 jest również możliwość udostępnienia linku do rozmowy przez FaceTime, dzięki któremu dołączyć do niej będą mogli też użytkownicy na innych systemach operacyjnych – Windows lub Android. Co prawda przez przeglądarkę, ale połączenie wciąż ma być prywatne i bezpieczne.

Dla wielu osób istotną nowością może okazać się Tryb skupienia, pozwalający ograniczyć liczbę powiadomień w określonym przedziale czasowym, a także funkcja podsumowań wszystkich powiadomień – o ustalonej godzinie użytkownik otrzyma paczkę ze wszystkimi, ułożonymi hierarchicznie według ważności.

O pozostałych nowościach przeczytacie w podlinkowanym poniżej artykule: