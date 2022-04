Nie wyrzucaj pustych pudełek! Allegro ma na nie pomysł

Co roku ludzie generują ogromne ilości odpadów. Właśnie dlatego Allegro zdecydowało się udostępnić klientom nową opcję, która pozwoli zaoszczędzić i ponownie wykorzystać kartonowe pudełka, oddając je do One Box by Allegro. Jak to działa?

Każda osoba, która zamawia paczki, chociaż raz zetknęła się z tym, że otrzymała pudełko, z którym nie miała co zrobić. Powodów było wiele – od niepopularnego rozmiaru do jego zabrudzenia bądź uszkodzenia przy rozpakowaniu. W tej sytuacji większość osób decyduje się zachować pudełko, licząc, że kiedyś się przyda, lub je po prostu wyrzuca.

Oddaj pudełko, czyli eko pozbycie się opakowania

Właśnie dlatego w automatach paczkowych Allegro pojawiła się nowa opcja „Oddaję karton”. Dostawiono do nich specjalne moduły, które odblokują się po zaznaczeniu odpowiedniej opcji na panelu dotykowym. Kartony należy poprawnie złożyć i umieścić w dedykowanej przegrodzie.

W module umieszczono również specjalny listek, wykonany z tworzywa, który – dzięki zaostrzonym krawędziom – ułatwi zdejmowanie taśm klejących, którymi otulone są nasze pudełka. Kartony powinny tam trafić bez nich, by łatwiej było je ponownie wykorzystać.

Niektóre pudełka mają również wzmocnione taśmami dna oraz krawędzie, co uniemożliwia nam ich poprawne złożenie. Listek jest więc w stanie pomóc szybciej oddać pudełko, bez szarpania się z nim.

Co się dzieje z kartonami?

By wyjaśnić, co się dzieje z kartonami, poproszono o odpowiedź przedstawicielkę drogerii ekologicznej „Better Land”. Firma od 10 lat wysyła przesyłki po całym kraju i w tym czasie ani razu nie zakupiła nowych pudełek – wszystkie paczki wychodzą w pudełkach z odzysku.

Do tej pory ich pozyskiwanie przebiegało w sposób chaotyczny, jednak teraz – dzięki nowej opcji „oddaj pudełko” – zbędne opakowania trafią do ludzi i firm, które zgłoszą na nie zapotrzebowanie. Tym samym spadnie liczba marnowanych pudełek, a – co za tym idzie – wytwarzania zbędnych odpadów. Środowisko z pewnością na tym skorzysta.

Jest to już kolejna inicjatywa, która została dodana do „zielonych automatów” Allegro. Od pewnego czasu można w nich dokonywać „elektro zwroty”, a do tego zamontowano inteligentny system świateł oparty o czujki, dzięki którym zużywają dużo mniej prądu i stają się bardziej ekonomiczne.

Na takich działaniach zyskują również lokalne społeczności. Automaty są wyposażone w czujniki jakości powietrza. Dzięki temu każdy mieszkaniec może wejść na mapę Allegro i samodzielnie sprawdzić jakość powietrza w swojej okolicy.

Czy sieć zdoła wyprzeć popularne automaty paczkowe innych firm? Konkurencja prężnie się rozwija i staje coraz liczniejsza, ale to dobrze – zyskujemy na tym my, klienci.