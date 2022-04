InPost znowu podnosi ceny! Klienci zapłacą więcej, ale też mniej

InPost po raz kolejny wprowadza zmiany w swoich cennikach. Klienci ponownie muszą przygotować się na większy wydatek, aczkolwiek dobra wiadomość jest taka, że nie wszyscy, bo w części przypadków operator zdecydował się na obniżkę cen.

Firma tym razem wprowadziła zmiany w cenniku asortymentu w ramach dystrybucji opakowań i materiałów eksploatacyjnych InStore przez InPost Sp. z o.o. Klienci za wybrane produkty zapłacą więcej, natomiast za inne mniej.

fot. Pixabay

Od 25 kwietnia 2022 roku zarówno klienci detaliczni, jak i biznesowi zapłacą więcej za wszystkie rodzaje pudełek. Ci pierwsi od 73 groszy (PUDEŁKO A1; wcześniej 69 groszy) do 4,29 złotych (PUDEŁKO C4; wcześniej 3,27 złotych), natomiast ci drudzy – odpowiednio – 68 groszy i 4,20 złotych (wcześniej 64 grosze i 3,20 złotych). We wszystkich przypadkach są to ceny netto.

Ponadto InPost podniósł ceny kopert tekturowych (o ~10 groszy), etykiet (na arkuszu i termicznych, o 1 grosz), koszulek C5 „Kangurek” (o 1 grosz), kopert bąbelkowych M1 i M2 (o ~10 groszy) oraz folii stretch pre power 1,5 kg (o ~1,70 złotych). Zdrożały również foliopaki eko (o 1 grosz), natomiast staniały standardowe foliopaki (od 10 do nawet 25 groszy).

W najnowszym cenniku asortymentu w ramach dystrybucji opakowań i materiałów eksploatacyjnych InStore przez InPost Sp. z o.o. pojawiła się również nowa pozycja – wypełniacz papierowy 9,5 kg. Klienci indywidualni zapłacą za niego 150 złotych netto, natomiast klienci biznesowi 140 złotych netto.

To już trzecia zmiana w cennikach InPostu w ostatnim, bardzo krótkim okresie. Pierwszą wprowadzono 1 kwietnia 2022 roku, a kolejna zacznie obowiązywać już od 1 maja 2022 roku. Od początku przyszłego miesiąca klienci indywidualni zapłacą więcej za Usługę Paczkomatową – od 14,69 złotych do 17,39 złotych, a także za Usługę Kurierską – od 15,79 złotych do 29,99 złotych. Z kolei klienci biznesowi muszą przygotować się na wzrost opłaty paliwowej z 8% do 13%.

Cennik asortymentu w ramach dystrybucji opakowań i materiałów eksploatacyjnych InStore przez InPost Sp. z o.o., obowiązujący od 25 kwietnia 2022 roku (PDF)