Nowa Motorola Edge będzie zwyczajna, ale zachwycająca

Motorola ma w zanadrzu multum nowych smartfonów, w tym moto g62 5G i moto g42, a także edge 2022. Informacje na ich temat płyną szerokim strumieniem – teraz, jeszcze przed oficjalną premierą, mamy okazję zobaczyć, jak będzie wyglądała nowa Motorola edge 2022. Znamy też jej specyfikację techniczną.

Wiemy, jak będzie wyglądała nowa Motorola edge 2022 (Dubai+)

Smartfony marki Motorola z jednej strony są do siebie bardzo podobne, ale wystarczy na nie spojrzeć, żeby od razu zorientować się, z modelem z jakiej półki ma się do czynienia. Seria edge jest high-endowa, i to widać. I nie inaczej jest w przypadku Motoroli edge 2022 o oznaczeniu kodowym „Dubai+”. Mimo że smartfon jeszcze oficjalnie nie zadebiutował, to wiemy już, jak będzie wyglądał i co zaoferuje.

W sieci pojawiły się przedpremierowe rendery, ujawniające design edge 2022 w jednej z wersji kolorystycznych, które trafią na rynek. W tym wydaniu nowa Motorola – przynajmniej w mojej subiektywnej opinii – wygląda olśniewająco, niemal jak milion dolarów, mimo że de facto jest bardzo podobna do Motek, które już są dostępne w sprzedaży (na przykład edge 30 pro).

Gradientowa obudowa wraz z tą żywą, zieloną tapetą, przyciągają jednak wzrok – mnie się to szalenie podoba, szczególnie że Motorola edge 2022 wygląda na całkiem smukłą konstrukcję. Według nieoficjalnych danych, smartfon będzie miał wymiary 160,8×74,2×8,2 mm (lub 10,1 mm, jeśli wziąć pod uwagę wystającą ponad obudowę wyspę z aparatami).

Motorola edge 2022 robi świetne pierwsze wrażenie. Czy specyfikacja również?

Motorola edge 2022 na pewno może się spodobać klientom. Ja jestem szczerze zauroczony, na co wpływ pewnie ma też ogólny sentyment do marki, aczkolwiek, co zabawne, odkąd Motorola produkuje smartfony, nie kupiłem żadnego z nich, bo niemal w pełni czysty Android nie był dla mnie przez długo czas atrakcyjny. Powoli jednak się do niego przekonuję – chyba znudziły mi się już nakładki producentów.

Wracając jednak do Motoroli edge 2022 – w przeszłości pojawiły się informacje, że smartfon ma zadebiutować w trzecim kwartale 2022 roku, który zaczyna się 1 lipca. Mówi się też, że na jego pokładzie znajdzie się całkowicie nowy, niezaprezentowany jeszcze procesor MediaTek MT6879 (Dimensity) z dwoma rdzeniami Cortex-A78 2,6 GHz i sześcioma Cortex-A55 2,0 GHz oraz grafiką Mali-G79, a także od 6 GB do 8 GB RAM i od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ponadto Motorola edge 2022 zaoferuje 6,55-calowy ekran pOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz oraz wsparciem dla obsługi rysikiem (jednak w obudowie smartfona nie będzie slotu na stylus, jak chociażby w nowym TCL Stylus 5G).

Wiemy też, że Motorola edge 2022 dostanie aparat 32 Mpix (na przodzie) i zestaw 50 Mpix (f/1.88) z OIS + 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle. Smartfon zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania (przez port USB-C).

Cena modelu Motorola edge 2022 nie jest jeszcze znana, ale oczekuje się, że będzie to smartfon ze średniej półki cenowej.